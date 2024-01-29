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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

游錫堃遭逼宮？　她戲稱：換王義川恐成「民進黨新三寶」

▲▼游錫堃聯訪 立法院 國會改革 院長選舉相關。（圖／記者屠惠剛攝）

▲立法院長游錫堃。（圖／記者屠惠剛攝）

記者江采蓁／綜合報導

立法院長游錫堃日前接受媒體人周玉蔻專訪被問到，若未選上立法院長，是否會辭職讓後面的不分區候選人遞補，兩人為此引發爭論。對此，前台北市副市長李永萍則認為，呼聲極高的民進黨政策會執行長王義川若真的遞補進立法院，未來恐成為「民進黨新三寶」。

李永萍28日在節目《周末大爆卦》中坦言，她對於周玉蔻這種很激烈、沒風度的方式護航王義川，逼游錫堃辭職，周玉蔻確實代表民進黨選後的一股聲音，她認為是有心人士在操控。但她提到，最能讓王義川進立法院的人是民進黨總統當選人賴清德，既是總統又是黨主席，只要把不分區名單中幾個人放入內閣，王義川不就能進入國會了？跟游錫堃辭不辭是兩回事。

「王義川真的進去能怎樣？」李永萍也直言，王義川在選前叫「政治乩童」，進去以後就會變成「民進黨新三寶」，她舉例，當年有「民進黨立院三寶」蔡啟芳、侯水盛、林重謨，這三寶當時成天在立法院講沒常識的笑話，時常在立法院鬧笑話，這也是2008年民進黨敗選的原因之一。

此外，李永萍表示，在中間選民心中，「游錫堃老歸老，但大家至少看他很順眼，因為他講話溫和也不得罪人」，但如果一直推王義川，反而會讓反對者的仇恨值升高，對民進黨並不划算。

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