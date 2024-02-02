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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

搶救王義川變逼退游錫堃？　黃光芹轟：再搞下去難看的是賴清德

▲▼王義川。（資料照／搶救王義川行動提供）

▲王義川。（資料照／搶救王義川行動提供）

記者詹宜庭／台北報導

2024總統立委大選期間，由政治評論員李正皓與新北議員卓冠廷等人所發起的「搶救王義川大兵」行動，意外衝出高人氣，雖然列名不分區立委的王義川，最終未能如願，但也幫民進黨拉高了政黨票。不過，媒體人黃光芹今日在臉書發文痛批，選前「搶救王義川」行動，搞得紅紅火火，頗具聲勢；如今行動已經變質，再搞下去，就難看了！而且難看的是賴清德。

黃光芹指出，選票開出來，已證明「搶救王義川」行動其實是失敗的，民進黨不分區上了13席，在王義川面前止步，排名第15的陳培瑜受婦女保障名額列入，成為不分區立委。

「當搶救行動變質為逼退，即成為民進黨茶壺裡的風暴。」黃光芹認為，王義川之友，先是質疑某兩位女性立委，憑什麼列名不分區安全名單，後則用凌辱的手段逼退立法院長游錫堃，與其找無辜者開刀，搞得好像非王義川們，都有原罪似的，還不如問責賴清德，為何名單作此排序。

黃光芹說，賴清德過去要總統蔡英文管好網軍，現在卻冷眼旁觀，游錫堃飽受網軍和側翼攻擊，賴清德一句話都没說，但將游錫堃掛不分區第一名的是他、要游選院長的也是他，帶兵打仗只拿到未過半的51席，這些都不是游錫堃的責任，「『搶救王義川』搞到這步田地，讓外界清楚看見，民進黨是個無情的政黨，網軍側翼當道，不過亂黨而已。」

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