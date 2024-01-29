賀瓏道歉被質疑是「高級酸」！王義川發聲：不認錯會讓人退步

▲賀瓏首風波，被質疑是高級酸。（圖／翻攝自YouTube／STR Network）



記者柯振中／綜合報導

《賀瓏夜夜秀》節目先前捲入了諷刺身障者的風波，連日以來受到許多撻伐，出言的來賓王志安、助理主持人Albee及製作人都為此道歉。而主持人賀瓏28日出面致歉，卻被質疑是「高級酸」，先前曾嗆聲的民進黨政策會執行長王義川也發聲了。

賀瓏28日在節目上現身、致歉，不過說法被外界質疑是「高級跪」、「高級酸」，更有人因此質疑，為何假借道歉的名義，將風向導向民進黨。

對此，先前曾放話「一天不道歉，我就每天上節目噴你」的王義川，也在社群軟體Threads上有感而發。王義川認為，每個人都有自己表達不滿、道歉的方式，「面對質疑也可以又轉移焦點再反串，迎來哄堂大笑，自以為成功了。」

▲王義川對於賀瓏的說法，也在Threads上有感而發。（資料照／記者湯興漢攝）



王義川指出，每次的認錯都會讓人成長，如果不認錯的話，會讓自我退步、埋下大錯的影子。對於有國中生家長擔心孩子受到節目影響，王義川也說，「我盡力了。他不願意說出道歉，我真的無法勉強他」，但還是希望家長能告訴孩子，看到有人言語霸凌身障者，不可以冷漠圍觀、加入霸凌，而是要捍衛人生而平等的價值。

回顧整起事件，日前大陸媒體人王志安受邀出席《賀瓏夜夜秀》節目，評論台灣的選舉時，說出了諷刺身障者的言論，導致節目遭到出征，製作人、Albee及王志安本人也為此致歉，希望平息風波。

時隔數天以後，賀瓏現身《賀瓏夜夜秀》節目，同時出面致歉，也因為這次的風波，讓他更加認識了陳俊翰律師，也希望陳律師能透過安排遞補的方式進入國會，替身障者爭取更多權益，若沒有機會的話，也希望大家2028可以把票投給民進黨，讓對身障者權益付出最大努力的黨能增加不分區立委席次，送陳俊翰進立院，而《夜夜秀》也會盡全力輔佐民進黨。