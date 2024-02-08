立委挑國會辦公室「風水！有關係」　進駐前慎選寶地還要三柱清香祭天

▲立委挑辦公室有學問。（圖／記者杜冠霖攝）



記者杜冠霖／台北報導

新國會有近半數立委連任失利、或未再參選，所以整個國會立委研究室可說是大搬風。許多政治人物迷信風水，所以新科立委上任，對於研究室也是挑挑揀揀，期望能選到一個好位置，讓四年問政順順利利。然而研究室是否真的地靈人傑，屬鬼神之說，不過這也成為不少委員及助理茶餘飯後的私下趣談。

農曆年前，不少委員忙著裝潢搬遷，新科立委陳冠廷接下父親陳明文辦公室；綠委林楚茵終於如願以償、換了一間靠窗研究室，國民黨新科立委黃仁接下林楚茵辦公室，動工前就準備供品清香祭拜，甚至傳出要求立院櫃檯值班人員換方向，似乎頗在意風水，但他受訪時澄清，是為維持走道暢通；亮麗外型被封為「立院滿島光」的民進黨不分區立委張雅琳，過去是「還我特色公園聯盟」出身，深耕親子議題，為呼應經營領域，考慮將辦公室一隅打造成親子共同休憩與遊戲的空間。

立法院共有113名立法委員，在這次2024大選中，迎來54位新面孔，國會大洗牌，而立委國會辦公室分散於12層樓高的中興大樓、4層樓的青島一館、2層樓的青島二館，若觀察區域立委選舉結果，中興大樓成績慘澹，有37位立委連任失利，而未能連任的委員被要求在1月31日把辦公室清空，移交給新任立委。

觀察各地戰況，中興大樓5樓的6間辦公室中不乏資深老將及高聲量國會議員，民進黨立委何志偉、國民黨立委費鴻泰都在初選就鎩羽而歸，民進黨立委羅致政、民眾黨立委賴香伶在選戰中落馬，民進黨立委蔡適應交棒給鄭文婷也未成功，即便是預期輕騎過關的國民黨立委林思銘，也僅些微差距勝過對手王婉諭。11樓則堪稱中興「風水寶地」，除立委趙天麟成功交棒黃捷、以及國民黨立委溫玉霞未競選連任外，其餘人都順利留在國會。

而青島一館素有「縣長館」之稱，2020年國會曾經創下100％連任率的佳績，且自2001年以來，出現超過10位縣長，包括2001年的台東縣長徐慶元、嘉義縣長陳明文；2005年的台北縣長周錫瑋、苗栗縣長劉政鴻、嘉義市長黃敏惠、屏東縣長曹啟鴻；2009年的新竹縣長邱鏡淳、嘉義縣長張花冠、台東縣長黃健庭，2018年的台中市長盧秀燕、台南市長黃偉哲、金門縣長楊鎮浯，他們立委任內的研究室都位於青島一館，該處被許多委員視為風水寶地。

而「青島二館」立委辦公大樓讓許多較迷信的委員避之唯恐不及，由於過去常有立委爭取連任失利，一直被認為風水不佳，不少人抽到後也會選擇私下交換，整館只有七連霸原民立委高金素梅始終屹立不搖。2024大選依舊「落選率」驚人，6位委員中有一半不敵對手，民進黨立委蔡培慧、莊競程、高嘉瑜都落馬，國民黨則是不分區立委游毓蘭未競選連任，僅剩高金素梅及國民黨立委陳玉珍成功連任。

立委選辦公室有學問，有人在意採光、格局、上下樓方便等，但也有不少人在乎風水，因擔心寶座更迭頻繁，一有失足就容易消失政壇，讓不少政治人物寧可信其有，一定要找個風水寶地，現任基隆市長謝國樑過去擔任立委時，就曾因為原要搬遷的地下一樓辦公室「陰風陣陣」，不肯搬遷，和時任綠委張花冠硬是擠在小研究室一個會期。

對於辦公室風水之說，民進黨立委許智傑表示，很喜歡自己的辦公室703，諧音是麒麟山，在立法院四屆都在這裡，已經很習慣了，所以沒有換辦公室的規劃。很多立委喜歡2樓跟B1，因為不需要等電梯；最乏人問津的是中間沒有窗戶的辦公室，沒有採光，所以中間的辦公室大多是新科立委抽到，老鳥一般都會選擇邊間的辦公室。國民黨新科立委葛如鈞則表示自己不信風水、到哪都好「好地方一部分是人造成的。」

然而，風水之說僅供參考，若要成功連任，還是需要勤跑基層、專業問政，取得人民大力支持，否則就算八字再重、風水再好也難逃敗選命運。