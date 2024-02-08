過年發壓歲錢！命理師曝：紅包直式祝發財、橫式中大獎

▲過年包紅包是華人新年的一種傳統，也是小孩子最期待的時刻。（圖／CFP）

記者白珈陽／台中報導

過年包紅包是華人新年的一種傳統，也是小孩子最期待的時刻，然而除了「包雙數」、「拿新鈔」等廣為人知的習俗，包紅包卻也還有更多細節。命理師楊登嵙指出，有些禮俗、禁忌若是不慎違反，不但收的人不開心，掏錢的人恐還有破財的危險，千萬注意。此外，橫式、直式的紅包代表不同意義，若想祝福對方事業正財順利，可使用直式的紅包袋；若祝福投資賺錢、中大獎等偏財運，則可用橫式的紅包袋。

楊登嵙說，除了「金額要雙數」、「使用新鈔」，紅包袋也要使用新的，並且不能封口，避免「財氣流走了」；也千萬別送「空的」紅包袋，不但是詛咒對方空空如也，更是不吉利的象徵。但在婚禮包的紅包或是葬禮上包的白包，都可以封口，代表著只會給一次的意思。

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此外，也不能將錢對折，楊登嵙說，把錢對折放到紅包袋，就如同將財運、好運對折，運勢會因此阻滯不順暢。

楊登嵙說，長輩包給晚輩的紅包稱「壓歲錢」，晚輩包給長輩的則叫做「添歲錢」，添歲錢是用來祝福長者能夠長命百歲，因此包的數量要逐年增加，代表對長輩的祝福越來越多，不僅表達自己處於順境，也有為長輩添福增壽之意。若經濟狀況不允許，則可與去年持平。

至於包給晚輩的紅包金額最好一致，以免晚輩懷疑長輩偏心；包給晚輩的金額也不宜比長輩多，以免長輩認為不給面子；也不可在長輩面前將紅包拆開數金額，此舉相當失禮。

楊登嵙表示，若想讓紅包的份量重一點，可以多換些百元鈔來代替千元鈔，紅色百元鈔更顯喜氣，也能讓紅包看起來更厚重、更有福氣。

他也說，領紅包的時候要雙手承接，除表尊重對方，若讓紅包掉到地上，可能會漏財；拿到紅包後不要立刻花掉，在除夕時要將紅包放於枕頭底下「壓歲」，之後可存起來或使用，若馬上花掉，也可能會漏財。



