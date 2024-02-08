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春節開車玩高雄9大熱門景點　周邊「21處停車場」開放免費停

▲▼春節玩高雄9大熱門景點　周邊「21處停車場」開放免費停。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲春節玩高雄9大熱門景點，周邊「21處停車場」開放免費停。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導 

今年春節連假自今（8）日起至14日共計7天，為因應高雄各大景點湧現車潮，高市府交通局於春節期間協調開放旗津、美濃等9處熱門景點周邊共21處臨時停車空間，計725格車格，供民眾免費入場停放。 　

春節期間高雄各大景點預計湧現大量出遊車潮，為提供民眾更便捷的停車環境，交通局協調開放包括鼓山區南壽山、旗津區風車公園、旗山區旗山老街周邊、美濃區原鄉緣紙傘文化村及東門、福安、竹子門周邊、六龜區市區、寶來溫泉及新威地區、內門區南海紫竹寺等，共9處熱門景點周邊10所學校、5處農田水利署工作站、5處高市府機關轄管場所及1處民間企業場所，做為臨時停車空間。 　

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▲美濃著名的傳統手藝油紙傘。（圖／高雄市觀光局提供）

▲美濃著名的傳統手藝油紙傘。（圖／高雄市觀光局提供）

交通局特別提醒，各臨時停車空間場所開放時間略有不同，請民眾依現場告示牌面注意開放時間，及於每日規定關閉時間前離場，並遵照現場人員指揮停放。 　

另於春節期間，交通局夜加強稽查高雄市民營停車場收費情形，停車場業者於申請停車場登記證時提出最高收費費率，並報交通局備查。

業者可於最高收費費率範圍內依據市場機制進行停車收費，但須於入口明顯處公告現行費率及期間，為確保民眾消費權益，如有收費逾備查費率者，將依停車場法處新台幣三千元至一萬五千元罰鍰。 　

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