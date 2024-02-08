交長視察疏運　國道南北向尖峰時段曝！中國「有惡意」才禁出團

▲小年夜南下車流較多。（示意圖／記者呂佳賢攝）

記者李宜秦／台北報導

今天是小年夜，交通部長王國材至高速公路局視察春節連假疏運情況，他表示，南北向尖峰分別落在初二、初四，建議用路人多利用替代道路。另外談及昨日突襲式宣布「六月起禁止出團赴陸」一事，他強調，由於我方釋出善意，中國大陸卻以惡意回應，因此才會有此決議。

王國材今日視察春節連假疏運狀況，目前國道路況大致正常，他表示，由於現在連假多放了一天小年夜，因此南下車流有較多時間分散，昨天、今天陸續有民眾南下，整體交通量與去年春節差不多。

[廣告]請繼續往下閱讀...

王國材表示，南北向的尖峰時段分別落在初二、初四，其中北向車流會比較集中且明顯，建議用路人多加利用替代道路，並且可使用1968 APP避開壅塞的時段及路段。

▲國道疏運措施。（圖／高公局）

另外談及觀光署昨日宣布六月起禁止出團赴陸，王國材表示，由於兩岸觀光陷入僵局，去年原打算由我方先釋出善意，在春節前宣布三月起開放組團赴陸，希望得到對方回應，也歡迎陸客來台，不過陸方不只不願開放，選舉後更是小動作頻頻，如諾魯共和國與我國斷交、M503擅自改變航路等，甚至可說是有點惡意。

王國材說，面對大陸做法，我方認為有必要檢討政策，因此才會決定即日起停止招攬赴陸團客，但是為了讓業者有彈性空間，因此開放三到五月仍可出團，若是有在六月後的成團旅客，也希望能將其併入三到五月的旅行團內。

面對旅行業者抗議「被犧牲」，王國材表示，團客旅遊本來就是雙向，我們跟世界各國都是如此，這屬於公平談判，沒有我國團客到對方國家、對方卻不願開放團客來台的案例，經過多方考量，才會有此決議，絕對沒有刻意犧牲旅行業者。若有額外情況，也會請觀光署協助處理。