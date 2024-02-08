盤點全台森林遊樂區「龍」景點　林業署推薦走春：買門票送紅包

▲花蓮富源國家森林遊樂區「龍吟瀑布」。（圖／林業保育署提供）

記者楊惠琪／台北報導

農曆春節假期，農業部林業及自然保育署建議民眾可以造訪各地國家森林遊樂區，從大年初一起凡購買太平山、內洞、滿月圓、東眼山、拉拉山、大雪山、八仙山、阿里山、雙流、墾丁、知本、池南等12處森林遊樂區電子門票，入園即贈送龍年限量紅包。

林業保育署提醒，除夕當天各森林育樂場域，只有武陵、阿里山與富源國家森林遊樂區，以及檜意森活村、阿里山林業鐵路正常營運；觀霧、八仙山國家森林遊樂區休園，但住宿山莊仍開放入住，其餘場域則休園1天。

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林業保育署也推薦多處與「龍年」主題相關的景點，像是位在花蓮縣的富源國家森林遊樂區，有座新龍吟吊橋，以俐落的垂懸弧線跨越富源溪，行走橋上，除飽覽因溪水潔白清澈在日本時代譽為「白川」的富源溪全貌，還可鳥瞰腳下隆隆作響的龍吟瀑布。





▲花蓮大農大富平地森林園區「龍貓隧道」。（圖／林業保育署提供）

位於花蓮縣的大農大富平地森林園區，濃綠成蔭的林間步道有如金龍蜿蜒，園區南環自行車道約6.5公里處，因氣氛像極了日本動畫裡的「龍貓隧道」，一直是熱門打卡景點。附近的池南、富源國家森林遊樂區、林田山林業文化園區及瑞穗生態教育館更聯合辦理春節集章活動，民眾可安排順遊景點。

屏東縣墾丁國家森林遊樂區，則是有全台少見的高位珊瑚礁森林及全台最大的石灰岩洞，千萬年來的風吹雨淋，產生了一系列仙洞、一線天、銀龍洞等國內少有的石灰岩景觀，穿梭在狹小秘境中，可得有像蛟龍般的矯健身手，林業保育署推薦，春節大魚大肉，不妨來此走春甩油。

位於雲林縣的龍過脈森林步道，因山脈稜線像是一條龍的背脊，到濁水溪與清水溪交會口時，又像神龍汲水而得名，步道有豐富多元的自然人文景觀，登上龍脊，可眺望雲林地區及八卦山山脈，更有機會看到大冠鷲和台灣獼猴或珍貴的八色鳥。

▲花蓮富源國家森林遊樂區「龍吟吊橋瀑布」。（圖／林業保育署提供）

林業保育署指出，除了森林育樂場域外，從嘉義市區出發，一路蜿蜒至阿里山國家森林遊樂區的阿里山林業鐵路，更像是一條盤亙山頭的巨龍，串聯著百年林業興盛，過年期間也有一系列人文、文創主題活動，適合闔家出遊。

林業保育署說明，各森林育樂場域詳細活動與免費接駁車資訊，可至林業保育署春節連假期活動資訊網頁查詢。詳細春節假期開休園情形及各園區管制措施，請至台灣山林悠遊網查詢。





▲民眾購買電子門票入園，可獲得龍年限量紅包。（圖／林業保育署提供）