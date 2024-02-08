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春節連假起跑...南投全縣10家醫院不打烊　部投開呼吸道特別門診

▲衛福部南投醫院春節連假照常供醫療服務。（圖／衛福部南投醫院提供）

▲衛福部南投醫院春節連假照常供醫療服務。（圖／衛福部南投醫院提供）

記者高堂堯／南投報導

7天春節連假今起跑，南投縣衛生局照例協調全縣10家醫院維持穩定門診及住院服務：除生產醫院接生業務不中斷，6家急救責任醫院仍提供24小時急診醫療服務，讓民眾安心過好年。

縣府衛生局提醒民眾，多數醫院今天維持正常門診，除夕（2月9日）至初五（2月13日）有部分春節特別門診開診，如南投醫院從小年夜至初五的成人及兒童呼吸道特別門診，直至初五（2月14日）開始恢復正常門診；而返鄉出遊人流增加，衛生局也在全縣熱門旅遊景點布建救護站：包括魚池鄉的日月潭緊急醫療救護站、清境地區假日緊急醫療救護站、合歡山雪季昆陽假日緊急醫療救護站，另於水里鄉設置24小時急診救護站，提供鄰近居民緊急醫療服務。

衛生局提醒，民眾就醫前請詳閱「南投縣113年春節期間各醫院門、急診時間表」，或逕洽10家醫院網站查詢門診時間；春節期間全縣各醫療院所急、門診服務查詢路徑如下：

▲▼南投縣醫療衛生服務春節不打烊。（圖／南投縣衛生局提供）

▲南投縣醫療衛生服務春節不打烊。（圖／南投縣衛生局提供，下同）

1.本局網頁/最新消息/本縣113年各醫院春節門診時間表；2.中央健康保險署網查詢頁(路徑：首頁/健保服務/健保醫療服務/院所查詢/服務時段查詢)或過手機下載中央健康保險署「全民健保行動快譯通APP」直接輸入院所名稱或依需求選擇縣市、鄉鎮市區、診療科別或診療時段等條件，即可查詢該院所開診情形；3.健保署免付費開診查詢專線0800-030598，春節期間每日上午9時至下午5時。

▲南投縣醫療衛生服務春節不打烊。（圖／南投縣衛生局提供）

另原預定須於春節假期期間回診之慢性病人，或慢性病連續處方箋給藥屆滿（用罄）日介於今天至14日間者，即起可提前回診，由醫師處方給藥或預領下個月（次）用藥；若出現情緒低落或心理諮詢需求，可撥打南投縣心衛中心專線電話049-2202662，或撥打24小時安心專線1925（依舊愛我）、生命線1995、張老師1980由專業人員提供關懷及建議，社區心理衛生中心也安排輪值人員延續自殺個案或精神病人關懷訪視業務。

其他服務查詢管道：1.行政相驗請洽本縣各鄉鎮市衛生所申請；2.24小時心理衛生關懷服務，可撥打24小時安心專線1925或049-220266；3.水里鄉急診救護站24小時提供服務，連絡電話049-2770079#110；4.日月潭緊急醫療救護站，每日早上8時至晚上8時，連絡電話049-2850115；5.清境地區假日緊急醫療救護站，國定假日與星期例假日前一天晚上8時至收假日晚上8時，連絡電話049-2802507；6.合歡山昆陽假日緊急醫療救護站，國定假日與星期例假日當天早上8時至收假日下午4時 (雪季期間每年1月1日至2月28日) ；7.春節長照服務不打烊，洽詢全國長照服務專線1966或049-2209595；8.食品衛生安全問題，可撥打1919或049-2231994；9.免費毒防諮詢0800-770885；10.防疫不間斷，可撥打1922或049-2220904。

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