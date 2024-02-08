南下車流湧現　國道2路段車速不到40km！午後國5南下最塞

▲今日國道車流多，午後國五南下車流較多。（示意圖／記者呂佳賢攝）

記者李宜秦／台北報導

今日（2/8）為春節連續假期第一天，交通部高公局預測，下午重點壅塞路段以國5南向南港系統-頭城為主，另根據1968 APP顯示，目前湖口服務區－新竹、鶯歌系統－大溪等路段車多，車速不到40公里。

高公局表示，今日截至上午12時，國道全線交通量為41.6百萬車公里，預估今日交通量為107百萬車公里，仍在預期流量之範圍內。上午除部分路段受事故影響外，國道路況大致順暢，目前較壅塞路段為國1南向湖口至新竹，其餘路段均能維持行車順暢。

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高公局指出，今日上午7時25分於國1南向195.6公里處發生2輛小客車與1大貨車追撞事故，占用內2線車道，於7時37分排除，造成後方車流回堵4公里；11時50分於國1南向151.2公里處發生5輛小客車追撞事故，占用外線車道，於12時08分排除，造成後方車流回堵3公里，兩起事故均導致車輛回堵影響整體車流。

▲▼今日上午國道發生事故，造成車流回堵。（圖／高公局）

高公局預判今日中午過後，將有另一波車潮，下午重點壅塞路段為國5南向南港系統-頭城路段；建議用路人透過高速公路1968網站及App並於行駛途中收聽警廣掌握即時路況資訊，避開國道壅塞路段及時段。

高公局呼籲，民眾出門務必檢查好車況，繫妥安全帶、切勿超速、分心駕駛，另今日天候不佳，若遇雨天行車請小心駕駛，注意車前狀況，保持行車安全距離。