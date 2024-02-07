桃園威天宮年節期間　開放摸關刀摸官印轉運龍銀拜關公

▲桃園威天宮主祀從山西運城關公家廟引靈的關聖帝君。（圖／威天宮提供）



記者楊淑媛／桃園報導

桃園威天宮主祀從山西運城關公家廟引靈的關聖帝君，並以轉運龍銀參拜關聖帝君，因傳說關聖帝君是青龍轉世，而2024甲辰龍年又稱青龍年，也是桃園威天宮開放參拜第10年。為此，威天宮於春節期間舉辦系列活動，初一到初五全面開放2024年份的轉運龍銀，初一至初五每日限量3000名請龍銀參拜者，即贈送威天宮甲辰龍年紀念鑰匙圈。

▲知名藝人許鈞鈞示範摸關刀。（圖／威天宮提供）

桃園威天宮7日表示，初一到初五限定時段開放信眾進內殿摸關刀、摸官印，關聖帝君的「青龍偃月刀」和「漢壽亭侯印」皆引靈自山西運城的關公家廟。「青龍偃月刀」在關公家廟關聖帝君座前供奉兩百多年的歷史，而「漢壽亭侯印」則是從山西運城家廟後方的鎮山石開採而來。

此兩件寶物不但是威天宮的鎮殿之寶，在2012年威天宮發生火災時，竟從殘灰中奇蹟似尋獲，目前供奉在威天宮內殿 關聖帝君運城祖靈的兩側。只有在過年期間限時段開放讓信眾「摸關刀求財利」、「摸聖印升官發財」為青龍年討個好采頭。

▲甲辰龍年紀念鑰匙圈。（圖／威天宮提供）

今年青龍年威天宮特別開放春節「招財補運」預約報名，有「大年初一搶頭香」及「大年初四迎財神」兩個時段可供信眾選擇。信眾報名之後本人不必到場，威天宮師父將在大年初一子時；及大年初四開工吉時，為信眾大德做佛前供燈，請關聖帝君降臨放光加持照亮「招財補運」信眾的運勢前程。

▲威天宮以轉運龍銀參拜關聖帝君。（圖／威天宮提供）

預約春節大年初一的「招財補運」，佛前供燈將持續三天的時間，從大年初一供到大年初三。預約大年初四的「招財補運」。則從大年初四供到大年初六。春節過後信眾回來威天宮參拜，還可以領取「招財補運」的紀念品，有威天宮黃玉聚寶盆、龍年金磚米及威天宮「甲辰龍年紀念鑰匙圈」。開放報名的第一天已擁入上百名信眾預約報名！

另外在元宵節的啟燈儀式當天，威天宮將邀請台南大智山玄空法寺的師父主法誦經，將點燈功德迴相給點燈信眾。除此之外在春節大年初一到初五，將於每天早上11點及下午2點新春團拜過後，發放青龍年武財神的招財錢母給信眾大德，還有歹運去好運來的「孔明轉運陣」、現場另有發財水、龍年金磚米、關聖帝君年曆和春聯與信眾結緣。