桃園威天宮修建完成　8／5舉辦「康熙皇帝親臨祝壽暨安座大典」

▲桃園威天宮修建完成。（圖／記者楊淑媛攝）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園威天宮於11個月前，因一場大火將大殿燒成焦黑廢墟，殿內供奉一尊號稱世界室內最高的關公神像也被燒毀，經十方信眾關心協助下，終於修建完工。桃園威天宮特別在關聖帝君聖誕前夕的8月5日上午11時，舉辦「康熙皇帝親臨祝壽暨安座大典」，歡迎信眾參加。

▲知名電視製作人李鵬(左一)親自指導「康熙皇帝祝壽」參與志工們演出。（圖／記者楊淑媛攝）

桃園威天宮座落於龜山區大坑路上，是知名電視製作人李鵬發願打造，費時20年興建，斥資10億於2014落成，並以龍銀代替燒香及供品，是全台首家環保寺廟。豈料，去(2022)年8月31日因一把火，讓整大殿付之一炬，大殿供奉著一尊7.5公尺、號稱世界室內最高關公神像，也在這場火災中被燒毀。

▲身材高大魁梧的呂長安(中)，對於扮演康熙角色，深感是難得的善因緣。（圖／記者楊淑媛攝）

儘管威天宮大殿遭到火焚，且重建期間遇到缺工缺料重重困難，但李鵬和威天宮十方信眾，排除萬難，許下共同目標要在今年的農曆6月24日(8月10日)關聖帝君聖誕前修建完工，果然如願達成，將於8月5日(農曆6月19日)上午11時，舉辦「康熙皇帝親臨祝壽暨安座大典」。

威天宮創辦人李鵬指出，該宮供奉主神為來自山西運城關公家廟分靈來台的「關聖帝君」，由於運城關公家廟每年在關聖帝君聖誕日，皆會舉行隆重熱鬧的「康熙皇帝親臨關公聖壽大典」活動，因此，該宮於2019年首度沿用山西運城關公家廟、為關聖帝君祝壽的儀式慶關公生。

今年浴火重生的威天宮除舉辦安座大典，「康熙皇帝親臨祝壽」的康熙皇帝角色則由威天宮護法會桃園會長呂長安扮演。身材高大魁梧的呂長安，是成功企業家，長年熱心地方公益活動，對於扮演康熙角色，深感是難得的善因緣，連日來，在李鵬製作指導下，和演出護衛和宮女角色的威天宮志工們，用心進行綵排，期以威天宮獨特的祝壽儀式，為關公慶生。