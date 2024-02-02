求請桃園「威天宮」武財神股金　婦人中頭獎還願分享

▲「威天宮」主祀從山西運城關公家廟引靈的「關聖帝君(武財神)」。（圖／威天宮提供）

記者楊淑媛／桃園報導

位於桃園龜山區的「威天宮」，主祀從山西運城關公家廟引靈的「關聖帝君(武財神)」，創辦人、也是知名電視製作人李岳達2日於大殿，遇到一名遠從南投前來還願的盧婦 (化名)，分享其二年前到威天宮參拜，許願，帶著武財神股金坐車回南投，下車經過彩券行，順手買了一張彩券竟然中了頭獎800萬的故事！

盧婦向李創辦人說，她原經營的果園因為921受到重創，住的房子也被震垮，被迫轉行後因不諳經營，致原本小康之家變成負債之家，日子過得相當艱苦！因長期以債養債，三年前她被債務逼得心力交疲，向銀行借的幾百萬無力償還，兒子也因投資失敗，一家人覺得人生無望！

一日，經朋友無意間談起，桃園威天宮李創辦人當年露宿街頭，在除夕夜向關聖帝君許願，並蓋廟還願的真實故事。萬念俱灰的盧婦遂由南投驅車到桃園威天，跪在大殿痛哭流涕，將自己的委屈與心酸都說給關聖帝君聽。

離開時，獲悉威天宮武財神股金，如果請關聖帝君入股當財運的股東，就等於請關公當財運靠山，盧婦心裡抱著一絲希望「或許神明真的有靈會幫我吧！」照著流程到大殿擲杯，沒想到第一個就是聖杯，當下心裡有些許安慰！。

因此，她帶著武財神股金坐車回到南投，下車經過彩券行，順手買了一張，當天晚上開獎，竟然中了頭獎800萬，除馬上來威天宮股金分紅，也還清債務。盧婦說，她非常感恩關聖帝君的慈悲，不只救了她一條命，更幫助她們全家人重新站起來。今天特地在過年前回來參拜，並向威天宮創辦人李岳達表達感謝，希望能分享她的故事，鼓勵還在逆境中掙扎奮鬥的人，永遠不要放棄人生的希望！