寵物店員遭「黑幫行刑式」剁斷右臂　 19歲冷血雙煞都判刑11年

▲寵物店員遭2惡煞剁斷手臂。（資料圖／民眾提供，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化1名林姓寵物店員，去年6月間遭19歲陳男、張男持柴刀剁斷右臂、鐵鎚重擊顱骨骨折，噴灑噴辣椒水，波及店長及2店員和店內狗狗，致使臉部及皮膚均被灼傷，檢方查出2名兇嫌受人指使手段兇殘，事後還神情輕鬆擦拭身上血跡，依涉殺人未遂、重傷害等罪嫌，起訴並求處重刑，彰化地院審結，分別判處11年徒刑，由於2人至今仍否認殺人未遂犯行，有逃亡之虞，法官近日裁定再續押2月。

判決書內容指出，張、陳2人為宜蘭人與林男素不相識，陳卻使用張男所申辦2支手機與某人聯繫謀議，受人指示砍殺林，於去年6月22日先行前往林男工作的寵物店工作地點，假意詢問貴賓犬，再以服務態度不佳為由，藉機與林男起爭執。

張男購買2把柴刀、鐵鎚、2支辣椒槍及辣椒水，放在陳男黑色背包內，2人再於6月25日晚間19點多，搭乘計程車前往寵物店，見林男在內，陳、張分持辣椒水、辣椒槍朝林男臉部及四周噴灑，波及店長及2店員及店內狗狗臉部及皮膚均被灼傷。

再拿出預藏的柴刀不斷的大喊「一隻手拿出來」，接著往林男身上狂剁，林男的前臂連同手掌當場被斬斷掉落地上，身上也受有9處刀傷，地板留下一道道長長的鞋印血痕，林男當場休克，此時犯嫌又拿出榔頭朝其頭部狂擊，造成顱骨骨折併氣腦及頭皮裂傷、左手前臂多處裂傷等重傷害，林男因失血過多，一度失去呼吸心跳。

張、陳行兇後，由張留在現場，神情輕鬆幫林男止血，陳隨即外出撥打電話告知已完成任務指示後，即將該筆電話紀錄清除並重置手機，為圖減輕罪責還打電話至警察局表示砍人致對方受傷。

經檢察官訊問後，認為犯嫌2人與被害人素不相識無仇怨，竟受不詳之人下達指令，以黑幫行刑式手法砍殺直到剁斷右手前臂，而且看到林男大量流血重傷昏迷，還神情輕鬆擦拭身上血跡，甚至還回報行兇過程，2人雖坦承部分犯行，否認有殺人動機辯稱無人指使，且不配合偵查，依涉殺人未遂、重傷害等罪嫌，起訴並求處重刑。

2人羈押至今，僅坦承傷害、毀損、恐嚇罪名，否認殺人未遂犯行，經法官審酌相關事證、認2人所涉起訴書所載犯行罪嫌重大，且有羈押之原因及必要，均自2024年2月18日起再延羈2月。