　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

寵物店員遭「黑幫行刑式」剁斷右臂　 19歲冷血雙煞都判刑11年

▲寵物店員遭2惡煞剁斷手臂。（資料圖／民眾提供）

▲寵物店員遭2惡煞剁斷手臂。（資料圖／民眾提供，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化1名林姓寵物店員，去年6月間遭19歲陳男、張男持柴刀剁斷右臂、鐵鎚重擊顱骨骨折，噴灑噴辣椒水，波及店長及2店員和店內狗狗，致使臉部及皮膚均被灼傷，檢方查出2名兇嫌受人指使手段兇殘，事後還神情輕鬆擦拭身上血跡，依涉殺人未遂、重傷害等罪嫌，起訴並求處重刑，彰化地院審結，分別判處11年徒刑，由於2人至今仍否認殺人未遂犯行，有逃亡之虞，法官近日裁定再續押2月。

▲寵物店員遭2惡煞剁斷手臂。（資料圖／民眾提供）

判決書內容指出，張、陳2人為宜蘭人與林男素不相識，陳卻使用張男所申辦2支手機與某人聯繫謀議，受人指示砍殺林，於去年6月22日先行前往林男工作的寵物店工作地點，假意詢問貴賓犬，再以服務態度不佳為由，藉機與林男起爭執。

張男購買2把柴刀、鐵鎚、2支辣椒槍及辣椒水，放在陳男黑色背包內，2人再於6月25日晚間19點多，搭乘計程車前往寵物店，見林男在內，陳、張分持辣椒水、辣椒槍朝林男臉部及四周噴灑，波及店長及2店員及店內狗狗臉部及皮膚均被灼傷。

▲寵物店員遭2惡煞剁斷手臂。（資料圖／民眾提供）

再拿出預藏的柴刀不斷的大喊「一隻手拿出來」，接著往林男身上狂剁，林男的前臂連同手掌當場被斬斷掉落地上，身上也受有9處刀傷，地板留下一道道長長的鞋印血痕，林男當場休克，此時犯嫌又拿出榔頭朝其頭部狂擊，造成顱骨骨折併氣腦及頭皮裂傷、左手前臂多處裂傷等重傷害，林男因失血過多，一度失去呼吸心跳。

張、陳行兇後，由張留在現場，神情輕鬆幫林男止血，陳隨即外出撥打電話告知已完成任務指示後，即將該筆電話紀錄清除並重置手機，為圖減輕罪責還打電話至警察局表示砍人致對方受傷。

▲寵物店員遭2惡煞剁斷手臂。（資料圖／民眾提供）

經檢察官訊問後，認為犯嫌2人與被害人素不相識無仇怨，竟受不詳之人下達指令，以黑幫行刑式手法砍殺直到剁斷右手前臂，而且看到林男大量流血重傷昏迷，還神情輕鬆擦拭身上血跡，甚至還回報行兇過程，2人雖坦承部分犯行，否認有殺人動機辯稱無人指使，且不配合偵查，依涉殺人未遂、重傷害等罪嫌，起訴並求處重刑。

2人羈押至今，僅坦承傷害、毀損、恐嚇罪名，否認殺人未遂犯行，經法官審酌相關事證、認2人所涉起訴書所載犯行罪嫌重大，且有羈押之原因及必要，均自2024年2月18日起再延羈2月。

ET快訊
蘿莉塔結婚半年「沒見公婆」：和他們不認識！確定不辦婚宴
薇姿驚傳撤台！　關閉所有零售通路
獨／才11歲！　小五女學生寒假攀喜馬拉雅山
「打女人又道歉」是江湖高招　內行人曝「買兇」行情
宏碁年終、績效獎金開獎！
新竹男被宣告死亡　消失40年突現身
丟丟妹直播爆意外！　手當雞塊炸
年息36%！　上百人被騙走6000萬

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

操作出包！吊臂勾1.1萬伏特高壓電　電線掉柏油路冒煙起火

台中情侶吵架...她揚言跳崖「倒臥斜坡」　警好言相勸阻悲劇

紅牌重機彎道失控！摔進排水溝起火　騎士受傷…後車驚喊：好危險

寵物店員遭「黑幫行刑式」剁斷右臂　 19歲冷血雙煞都判刑11年

走私2464公斤香菇及香菇絲到金門　兩岸6嫌起訴

「華爾街金童」吹噓投資虛幣年息36%　1年吸金6千萬！百人受害

高雄幣商面交泰達幣遭海詐　整袋1000萬鈔票「只有2萬是真鈔」

警抄毒品分裝場「背20條通緝」惡男落網　全國司法單位都在抓他

大師兄回家了！被宣告死亡後奇蹟返鄉過年　他皈依佛門40年還俗

獨／豪宅保全竊住戶千萬！靚女友收贓淪被告...今出庭露無辜眼神

陳沂挨揍..抱媽媽痛哭：講實話沒有錯！　轟超派引模仿「大家覺得打人沒什麼」

打陳沂男現身90度鞠躬道歉！　「背影像網婆」發現是名人嚇到

陳沂喊預謀！兇嫌埋伏門口1hr 　動手前先問「是陳沂？能合照？」

陳沂當街遇襲遭毆打　淚崩：講實話本來就沒錯

陳沂上統神直播挺Toyz　曾說「覺得下個被打是我」

梅西香港賽缺席引眾怒　他親回：因身體不舒服

猜中牛排重量免費招待　媽「主婦直覺」神預測！

NCT泰容「吵到粉絲搶票」被喊：安靜點！　網笑「首位發Bubble道歉的偶像」

陳沂路邊遭男出腳痛毆　嫌落網喊：以為是網婆

春節出遊全家Chill一下！六福村 《馬戲奇幻樂園》登場　陪民眾High玩一整天

操作出包！吊臂勾1.1萬伏特高壓電　電線掉柏油路冒煙起火

台中情侶吵架...她揚言跳崖「倒臥斜坡」　警好言相勸阻悲劇

紅牌重機彎道失控！摔進排水溝起火　騎士受傷…後車驚喊：好危險

寵物店員遭「黑幫行刑式」剁斷右臂　 19歲冷血雙煞都判刑11年

走私2464公斤香菇及香菇絲到金門　兩岸6嫌起訴

「華爾街金童」吹噓投資虛幣年息36%　1年吸金6千萬！百人受害

高雄幣商面交泰達幣遭海詐　整袋1000萬鈔票「只有2萬是真鈔」

警抄毒品分裝場「背20條通緝」惡男落網　全國司法單位都在抓他

大師兄回家了！被宣告死亡後奇蹟返鄉過年　他皈依佛門40年還俗

獨／豪宅保全竊住戶千萬！靚女友收贓淪被告...今出庭露無辜眼神

島嶼冒險小品 《伊科內島 築夢之地》追加中文　農曆新年限時8折

「8秒跳」減脂又降血壓！日醫大推：比日走萬步更有效

陳意涵自豪廚藝老公卻愛吃泡麵　日常就是一家人好好坐下來吃飯

影后謝盈萱進市場怕長輩　意外擔任一日褓姆

莫文蔚痛失寶貝6年！　宣布喜迎「雙寶」二度當媽

「186cm帥氣西裝男站櫃服務」路人暴動圍觀　真實身份是大咖韓星

台積電1月營收2157.85億元「年月雙增」　寫近三個月新高

薇姿驚傳撤台？5月關閉所有零售通路　網嘆：已經愛用好多年了！

春節購物大採買　台東警中央市場「防搶防竊守荷包」

愛情中最難伺候三大星座！TOP 1各種潔癖又完美主義　讓人壓力超大

窄裙美腿妹「赤手奪刀制伏歹徒」 畫面驚呆眾人...真實身分曝光！

社會熱門新聞

性愛賽「15帥+15醜男」供抽籤　她上當崩潰：怎抽都他

戰堂吳亦凡吸金上億　網曬賭桌照：赫見歌手、網紅

暴打陳沂男鞠躬道歉　打到名人也嚇到

快訊／竹北大貨車碰撞機車！騎士遭輾爆頭慘死

媽媽嘴雇主賠償判決廢棄　發回更三審

金援中斷竟夥同男友弒父　蛇蠍女因Google街景落網

21歲黑衣男狠揍陳沂　「專業打手」3關鍵曝

即／台中「干城市場」大火　現場濃煙衝天

國道7撞1死1傷！　駕駛傳「無照講電話」肇事

「華爾街金童」吹噓投資虛幣年息36%　吸金6千萬

女走人行道被撞死　駕駛喊：倒車雷達沒響

飛泰國過年前家庭破碎！姊夫悲憤：年要怎麼過

行人闖紅燈過馬路！遭連撞2次噴飛　與騎士雙雙送醫

細肩爆乳女來台賣淫　拍大把鈔票炫富

更多熱門

相關新聞

代安宮發美元紅包　順澤宮送冠軍帽+錢母

代安宮發美元紅包　順澤宮送冠軍帽+錢母

農曆春節即將來到，彰化不少公所都會準備龍年1元、5元福袋，除夕、大年初一發送給民眾，而在二林鎮舊社代安宮發送500個美金1元紅包，而在埔鹽順澤宮，則送出5000頂冠軍帽及特製玄天上帝龍年錢母，還送出「順」春聯，送完為止。

全台首間「勵志夢想學院」彰化成立　幕後推手是「這位大咖」

全台首間「勵志夢想學院」彰化成立　幕後推手是「這位大咖」

即／台76墜30m父子雙亡　大貨車駕駛3萬交保

即／台76墜30m父子雙亡　大貨車駕駛3萬交保

7車追撞1死1重傷　男找弟頂罪遭收押

7車追撞1死1重傷　男找弟頂罪遭收押

即／伸港貨櫃車過彎翻覆　硝酸外洩

即／伸港貨櫃車過彎翻覆　硝酸外洩

關鍵字：

彰化寵物店員柴刀辣椒水鐵鎚殺人未遂

讀者迴響

熱門新聞

陳沂繼母曝光「竟是大咖金馬影后陸小芬」！　

性愛賽「15帥+15醜男」供抽籤　她上當崩潰：怎抽都他

子瑜1年無個人活動！堂哥出手當地下窗口

台糖豬肉片複驗！食藥署檢出瘦肉精

許藍方巴黎慶生「王少偉愛相隨」！男友視角照全是愛

LINE「24款免費貼圖」限時下載！懶散兔、超應景拜年圖

教授騙很大！　用「假履歷」從講師當到學務長

黃鐙輝妻回歸上班族「月領60K」拚買房

戰堂吳亦凡吸金上億　網曬賭桌照：赫見歌手、網紅

一堆7年級生存款沒到百萬？PTT認了曝原因

暴打陳沂男鞠躬道歉　打到名人也嚇到

台中頂級柴燒牛排館歇業　饕客千萬元頂下

快訊／竹北大貨車碰撞機車！騎士遭輾爆頭慘死

豬肉片複驗檢出瘦肉精　台糖回應了

港警正式通緝周庭　除非回港自首否則終生追捕

更多

最夯影音

更多
陳沂挨揍..抱媽媽痛哭：講實話沒有錯！　轟超派引模仿「大家覺得打人沒什麼」

陳沂挨揍..抱媽媽痛哭：講實話沒有錯！　轟超派引模仿「大家覺得打人沒什麼」
打陳沂男現身90度鞠躬道歉！　「背影像網婆」發現是名人嚇到

打陳沂男現身90度鞠躬道歉！　「背影像網婆」發現是名人嚇到

陳沂喊預謀！兇嫌埋伏門口1hr 　動手前先問「是陳沂？能合照？」

陳沂喊預謀！兇嫌埋伏門口1hr 　動手前先問「是陳沂？能合照？」

陳沂當街遇襲遭毆打　淚崩：講實話本來就沒錯

陳沂當街遇襲遭毆打　淚崩：講實話本來就沒錯

陳沂上統神直播挺Toyz　曾說「覺得下個被打是我」

陳沂上統神直播挺Toyz　曾說「覺得下個被打是我」

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【2024投籃好運龍總來】

【2024投籃好運龍總來】

東森廣場台北車站龍年好運來～打卡抽新春超值福袋

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面