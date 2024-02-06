全台首間「勵志夢想學院」彰化成立　幕後推手是「這位大咖」

▲彰化勵志中學內勵志夢想學院。（圖／記者唐詠絮攝，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

全台首間「勵志夢想學院」，去年在矯正署彰化勵志中學正式成立，翻轉少年的推手除了校長林家如，還有麗明營造董事長吳春山及帝寶車燈創辦人許敘銘，今日吳春山帶給校方一個新年大禮，積欠的350萬元經費全部吸收，還帶著1000包春拌麵到學校給師長加菜，過個暖暖的新年。

▲麗明營造董事長吳春山(左)、立富實業總經理彭國政(中)、勵志中學林家如校長(右)。

麗明營造去年為勵志中學打造「夢想學院」實習工場，場內有美容科的洗髮椅、美甲設備，餐飲科的咖啡烘豆機、製茶、咖啡、餐飲、烘焙等課程及汽修等7張證照，目前培育出數10名具有勞動部證照的製茶師及台灣史上最年輕的托育人員，6日下午吳春山偕同立富實業總經理彭國政到校參觀。

吳春山表示，2022年底在許敘銘的引薦下，認識勵志中學林家如校長，得知他是勇於任事的女博士，從國姓國中自願請調到這所特殊學校服務，讓他相當感動，她為了讓孩子習得一技之長，想打造「夢想學院」實習工場，因此結了這個緣分。

林家如表示，真的欠吳春山太多了，她還不起、欠很多，政府的資源有限，但學生的學習不能等，我們有一群全台灣最有創意、最猛的青少年，我們需要被關注提攜，真的相當感謝，感謝他大力支持一起完成這根本不可能完成的任務。這裡也轉換不少小孩及家長的盼望，當然這也需要企業家對學生的相信及對學校的支持。

目前興建「勵志夢想學院」的經費，扣除帝寶車燈、宇隆科技、台灣柏釧公司、昆兆益精密及麗明營造捐贈的工程款仍不足的350萬元，吳春山今天也允諾全數吸收，讓校方不用再煩惱這筆款項，並送1000包春拌麵讓師生們開心過好年。