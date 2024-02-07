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迎新春！代安宮發美金紅包　順澤宮送特別版冠軍帽...再送龍年錢母

▲彰化發過年紅包。（圖／單位提供）

▲彰化二林舊社過年發美金紅包。（圖／代安宮提供）

記者唐詠絮／彰化報導

農曆春節即將來到，彰化不少公所都會準備龍年1元、5元福袋，除夕、大年初一發送給民眾，而在二林鎮舊社代安宮發送500個美金1元紅包，而在埔鹽順澤宮，則送出5000頂冠軍帽及特製玄天上帝龍年錢母，還送出「順」春聯，送完為止。

代安宮訂於大年初一上午9點舉行團拜，二林鎮鎮長蔡詩傑將在現場發放代安宮美金1元紅包，但若是參加點光明燈、太歲燈及祈福龍燈的民眾，也會送出1元美金，另外還加碼現金摸彩券，另外還有五府千歲祈福加持九龍呈祥富貴金鈔，過年期間（除夕～初八），廟方特別準備王爺加持過的「發財水」和「平安米」，另外還有可愛黃色小鴨陪民眾過年。

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▲代安宮有可愛的黃色小鴨。（圖／代安宮提供）

▲代安宮有可愛的黃色小鴨。（圖／代安宮提供）

而在埔鹽順澤宮，今年準備5千份龍年招財納福錢母，並在冠軍帽上印製有「甲辰」年的平安帽，並蓋上玄天上帝的大印，大年初一清晨5點15分開廟門，信眾前往參香帶供品參拜即可送出一份，送完為止，還有辦理還願、博杯求發財金活動。

▲彰化發過年紅包。（圖／單位提供）

▲埔鹽順澤宮送甲辰年冠軍帽。（圖／順澤宮提供）

▲彰化發過年紅包。（圖／單位提供）

▲埔鹽順澤宮送錢母。（圖／順澤宮提供）

員林市公所製作1萬5000個福袋將於大年初一時發送，5000個龍年吉祥金幣，於元宵燈節期間發送。社頭鄉公所準備2千餘個5元福袋，鹿港鎮公所今年準備16500個福袋，鎮長許志宏，將於除夕夜，文武廟9點開香點燈開始發放； 彰化市公所市長林世賢預定大年初一上午9：30在南瑤宮發放。

▲彰化發過年紅包。（圖／單位提供）

▲員林市公所發送福袋。（圖／員林市公所提供）

北斗鎮公所今年特製「恭喜發財」紅包袋，內有「國運昌隆」流水號皆是8個8，2千元限定黃金版，鎮長顏宏霖到宮帽走春時發送給鎮民；另外溪湖鎮公所也製作8千個5元福袋，鎮長何炳樺到後溪永安宮、福安宮發送，要讓民眾都能幸福滿滿平安過好年。

▲彰化送福袋。（圖／單位提供）

▲北斗鎮公所特製2千元黃金版。（圖／北斗鎮公所提供）

▲彰化送福袋。（圖／單位提供）

▲彰化市公所送可愛福袋。（圖／單位提供）

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