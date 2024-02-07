第二波黨務人事異動！　賴清德：何博文、翁世豪接任副秘書長　

▲賴清德（中）在選舉期間曾為何博文（右）輔選。（資料照／賴清德競選辦公室提供）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨主席暨總統當選人賴清德今（7）宣布第二波黨務人事異動，2024年轉戰立委失利的新北市前市議員何博文、民進黨前媒體創意中心主任翁世豪將接任副秘書長職務。他說，要讓新世代人才能有更大的空間進入黨務系統，進行人才甄補。

賴清德今天下午主持中常會時，宣布推動黨務系統組織再造。他說，民進黨長期以來的核心價值，就是世代合作、培養人才，讓黨務組織活化並且培育新世代的公共事務人才，為黨培育人才、為國家舉才，透過黨內中央黨部組織再造，除了讓黨部各部門更符合社會期待與回應各項公共議題需求以外，更重要的是讓新世代人才能有更大的空間進入黨務系統，進行人才甄補。

賴清德說，因此，除上次宣布政策會執行長、組織部及新聞部主任外，很榮幸再為各位介紹新任的副秘書長何博文，何對地方組織瞭若指掌，又有全方位的歷練；另一位副秘書長翁世豪，大家都習慣叫他「寶尼」，他是有多次選戰經驗的文宣行銷人才；另外，聘請有豐富地方經驗，曾任多次地方議員的江志銘擔任社運部主任；也委請資深黨務幹部、不分區立委候選人廖韶吟擔任秘書處主任。