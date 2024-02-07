轟王必勝「食安晉惠帝」！　羅智強：民進黨不把人民當一回事

▲羅智強。（圖／記者黃克翔攝）



記者崔至雲／台北報導

台糖豬肉片經過食藥署複驗確定檢出瘦肉精「西布特羅」，由於先前食藥署第一次檢驗未檢出，衛福部次長王必勝多次對台中市府提出質疑，如今面對「複驗檢出」的結果，也引發外界質疑王必勝。對此，國民黨立委羅智強表示，這次要大大給台中市政府一個掌聲，也要奉勸民進黨中央要用謙卑、高標準的態度面對食安，很遺憾從這次的事件，也看到王必勝成為另類食安晉惠帝、不知人間疾苦，不把人民的事情當一回事。

「還盧秀燕公道者，王必勝也」，羅智強表示，這次台糖豬肉含有瘦肉精的事情，台中市政府本於職權查驗到了「西布特羅」，詫異的是中央以及王必勝的反應，一開始就怪台中市政府公布太快，又影射這是實驗室事件，結果現在食藥署跟台中再次複驗，都還是確認含有瘦肉精。



羅智強說，感謝台中市政府的前線稽查人員，不畏外界的一些責難，堅持守護食安，這次要大大給台中市政府一個掌聲，也要奉勸民進黨中央，應用謙卑、高標準的態度來面對食安。

羅智強嗆，很遺憾這次看到王必勝的態度，就像是另類的「食安晉惠帝」不知人間疾苦，不把人民的事情當一回事，希望民進黨政府要改進。

另外，羅智強也提到，這次確定有瘦肉精，為什麼中央鋪天蓋地檢驗沒有發現？卻是台中市政府發現？中間的落差跟破口不是台中市政府能夠單獨去處理的，需要中央亡羊補牢，呼籲中央不要再用一些政治的方式推卸責任，人民很可憐，萊豬來，不敢吃進口豬肉，現在連台灣豬肉都驗出比萊克多巴安毒性還要強的瘦肉精，「請問王必勝、民進黨，你要人民怎麼辦？」。

