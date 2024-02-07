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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

傅崐萁嗆「讓政府找不到人當部長」　綠委：下架民進黨換來54席傅崐萁

▲▼立法院第11屆立法委員今日報到，新任國民黨黨團總召傅崐萁。（圖／記者李毓康攝）

▲國民黨立院黨團總召傅崐萁。（圖／記者李毓康攝）

記者杜冠霖／台北報導

針對國民黨立法院黨團總召傅崐萁主張成立國會特偵組，也嗆聲不會讓「民進黨豢養的家禽、家畜」來擔任首長、「讓民進黨政府找不到人當部會首長」，對此，民進黨立委洪申翰今（7日）表示，先不講傅崐萁個人的違法前科，國民黨團這種「心願」，不就是想讓更少人才為政府服務，這到底是立法院，還是黑道在恐嚇火拼？有些人覺得要下架民進黨，但上架的居然是「54席的傅崐萁們」。

洪申翰表示，國民黨新任總召傅崐萁，公開喊出來的目標是「讓民進黨找不到人當部會首長」，也是國民黨一干立委們，配合傅崐萁拋出「國會特偵組」，這一連串違憲擴權的目的，就算快放年假了，但還是為這兩週國會裡的荒誕，感到莫名的憤怒。

洪申翰認為，先不從黨派的角度來看，也先不講傅崐萁個人的違法前科，自己真的很想知道，國民黨團這種「心願」，「要讓民進黨找不到人當部會首長」，不就是想讓更少人才為政府服務，這會讓台灣更好嗎？這到底是立法院，還是黑道在恐嚇火拼？

洪申翰坦言，這次立委選舉的結果，民進黨必須非常虛心地蹲下來檢討。但也需要讓社會看到，有些人覺得「下架民進黨」，是一種民主政治權力的制衡，但不要忘了同時要看，所以是「上架」了什麼？

洪申翰表示，當台灣社會再給國民黨一次機會成為國會最大黨，赫然發現，上架的居然是「54席的傅崐萁們」。他們不是以台灣更好為目標，而是滿腦子「政權我拿不到，那我就要搞到讓你也倒店」，這種魚死網破的黑道威脅。面對「傅崐萁們」，當然不會就範，但也需要大家看清楚，經過一場選舉，現在正面對的是什麼樣的威脅？

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