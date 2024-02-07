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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

快訊／為上任做準備！賴清德下令3黨務革新　辦論壇聚焦健康＆青年

▲民進黨賴清德總統候選人提名記者會。（圖／記者林敬旻攝）

▲賴清德宣布展開「展開國家希望工程」前期作業。（資料照／記者林敬旻攝）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨主席暨總統當選人賴清德今（7）在中常會表示，民進黨將在年後啟動「3大核心」黨務革新計畫，除了透過新人事推動黨務系統組織再造，宣傳溝通平台也必須再升級，此外，將會舉辦「國家希望工程議題論壇」，以政見中「健康台灣」、「投資未來世代」兩大議題為主軸，盼藉由盤點上任前重點執政方針，回應社會期待。

賴清德今天下午主持中常會時，有感而發地說，他前天已完成為期兩周的環島感恩之旅，聽取了各界的建言，因此，他在此宣誓，即將在農曆年後啟動黨務革新計劃，預計以「3大核心」為目標，驅動民進黨的黨務改革，從組織改造、社群溝通、社會對話3大面向啟動黨務革新，進而展開下一步的「國家希望工程」。

首先，賴清德說，在黨務系統組織再造方面，將透過世代合作、培養人才，讓黨務組織活化，並且培育新世代的公共事務人才，除上次宣布政策會執行長、組織部及新聞部主任外，將由新北市前議員何博文、民進黨前媒體創意中心主任翁世豪接任副秘書長，以及聘請有豐富地方經驗，曾任多次地方議員的江志銘擔任社運部主任，委請資深黨務幹部、不分區立委候選人廖韶吟擔任秘書處主任。

其次，賴清德說明，對於宣傳溝通平台再升級部分，因應社群與新媒體世代的來臨，黨部未來將與府、院、黨團更緊密聯繫與合作，透過讓黨部官方社群平台的紛絲擴增計畫、新媒體工具再升級，以黨部為驅動引擎，讓未來執政團隊與社會溝通、尤其是與新世代的對話，更全面、更進化、更具社群親近化。

第三，賴清德宣布將舉辦「國家希望工程議題論壇」，啟動社會溝通，將於年後舉辦兩大議題論壇研討會，以廣納各界建言、擴大社會溝通兩大目標，展開國家希望工程前期作業，讓交接期間沒有空窗期，為新政府上任前的重點執政方針，做前期準備，更即刻回應社會期待。

最後，賴清德補充，在最近這段時間，有許多支持者正在申請加入民進黨，希望能夠以黨員的身分一起讓民進黨更好，也讓台灣更好，這樣支持者當中有不少是20多歲的年輕人，讓自己非常振奮，他要要請黨部制定計劃，持續號召青年入黨。

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