驗出瘦肉精！許宇甄嗆王必勝應向盧秀燕道歉　食安不可政治化

▲國民黨立委許宇甄。（圖／記者湯興漢攝）

記者鄭佩玟／台北報導

針對瘦肉精爭議，衛福部食藥署與中市府昨雙軌展開複驗，今（7）日雙方結果揭曉，台中市這回用中央公告方法驗了2次，仍檢出「西布特羅」0.002ppm，台中市衛生局長曾梓展也說，食藥署公布複驗結果，是0.001ppm，就是有。立法委員許宇甄表示，今天衛福部食藥署最終確定於台糖梅花肉中檢出瘦肉精，終於還了台中市衛生單位所有同仁一個公道，衛福部應向台中市長盧秀燕團隊道歉。

許宇甄認為，對於衛福部次長王必勝無端指責台中市政府急於公布檢驗結果一事，中央政府要有上位機關的高度，知錯要改，應該立即公開向台中市長盧秀燕團隊文道歉，應該為衛福部沒有真正站在保障國民健康角度思考問題，導致國人反而身陷食安恐懼中，向全民道歉。

許宇甄指出，食安是純科學的問題，但卻因為衛福部的政治思考，使得單純的問題複雜化，這不只是在打擊認真做事的台中市府團隊，造成站在第一線的檢驗人員士氣低落，最糟糕的是可能讓國人對於客觀的食安檢驗失去信心。為了執政黨及少數人利益所引發的政治鬥爭，辛苦建立的食安共識差點剝落，這樣的代價真的不值。

許宇甄再次強調，讓食安回歸科學，讓證據說話，此時此刻，衛福部造成的鬧劇該落幕了，盡速徹查「西布特羅」的來源及去向，是否有「洗產地」問題？以及時阻斷更多瘦肉精肉品上了民眾餐桌，是地方中央共同的責任。

