複檢仍驗出瘦肉精！　傅崐萁要求陳建仁道歉、開議前還要做專案報告

▲國民黨團召開「複驗確認驗出瘦肉精 ！台糖安心豬洗產地？行政院誰要向全國人民負責?」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）



崔至雲／台北報導

食藥署今（7）日公布台糖豬肉複驗結果，證實由台中市送中央複驗的國產「台糖安心豚梅花肉片」檢出瘦肉精「西布特羅」；這也讓連日質疑台中市的衛福部次長王必勝遭轟「被打臉」，對此，國民黨團中午召開記者會，總召傅崐萁要求行政院長陳建仁在2/20開議前，必須要有專案報告，衛福部次長王必勝也應請辭下台。

國民黨立法院黨團於中午召開「複驗確認驗出瘦肉精 ！台糖安心豬洗產地？行政院誰要向全國人民負責?」記者會，由總召傅崐萁、副書記長羅智強、立委王鴻薇出席。

傅崐萁表示，全世界對瘦肉精應是零容忍，竟在國營事業台糖安心豬身上出現，國人能相信誰？台中市長盧秀燕因為道德勇氣堅持，讓真相大白，呼籲陳建仁應向全國道歉，並在2/20開議前，要有專案報告，至於出國遊玩的王必勝，「你是標準民進黨的黨官，要立刻請辭下台」。

國民黨立委王鴻薇說，之前可以看到中央政府各級單位用帶風向、質疑台中市政府以及本於職責把關食安的人員，荒腔走板的行為全部現行，民進黨、民進黨民代集體翻車。

王鴻薇點名，當台中驗出台糖豬有瘦肉精時，陳建仁說，「不要多做預測、捕風捉影」；王必勝還指責台中市政府為什麼急著公佈檢驗報告？台糖主管機關王美花說，台糖70年沒用瘦肉精，還台糖清白；甚至民進黨立委陳亭妃召開記者會要台糖去告台中市政府。

王鴻薇痛批，台糖憑什麼去告台中市政府？身為民意代表竟然護航台糖，而不是護航食安，非常離譜。王必勝現在應該立刻回到國內，難道這些還要等到度假回來再處理嗎？

