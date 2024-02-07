台糖豬肉複檢仍有瘦肉精！消基會：重大食安危機「應擴大抽驗」

▲台糖豬肉複驗確定檢出「西布特羅」，消基會指是重大食安危機。（圖／記者陳凱力翻攝）

記者許敏溶／台北報導

台中市府驗出台糖豬肉片含有禁用瘦肉精「西布特羅」。食藥署今天（7日）複驗確定檢出「西布特羅」，引發民眾食安疑慮。消基會董事長吳榮達指出，食藥署複驗確定有西布特羅，暴露出重大食安危機，因為政府相關機關大量採樣檢驗，結果還找不到源頭，呼籲政府擴大檢測找出來源，否則人心惶惶，也影響國人食用豬肉的信心。

台糖豬肉片日前被台中市府驗到禁用瘦肉精「西布特羅」，食藥署今天複驗確定檢出「西布特羅」，引發各界關注。包括衛福部政務次長王必勝在複驗結果出爐前批評台中市府，外界認為王必勝應該為此事道歉。

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不過，消基會董事長吳榮達表示，消基會不批評政治上的口水，只關心消費者權益問題。今天食藥署複驗確定檢出「西布特羅」，暴露出此事件最大危機，就是政府相關機關進行大量採樣檢驗，結果都是零檢出，現在還找不到源頭，這是非常大的危機，到底是台糖本身問題，還是台糖本身對外購買豬肉有問題，現在都不清楚，卻導致人心惶惶，也影響國人食用豬肉的信心。

吳榮達指出，目前事實就是台糖豬肉驗出禁用瘦肉精「西布特羅」，而根據台大獸醫學院名譽教授賴秀穗說法，西布特羅毒性比萊克多巴胺毒性高近千倍，食用過量會造成人體心臟，神經、呼吸系統的危害，所以政府要查清楚西布特羅來源是哪裡，包括豬肉來自哪一個地方，到底是飼料出問題？還是台糖跟外面合作購買的豬肉出問題？或者有其他狀況，政府機關一定要溯源找出問題所在，強化食安。