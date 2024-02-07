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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

LIVE／食品鏈無風險！瘦肉精風波延燒　行政院1400上火線說明

記者陳家祥／台北報導

台糖豬肉驗出瘦肉精事件延燒！食藥署、台中市政府雙邊同步再次進行採驗，結果證實，有驗出微量的「西布特羅」，引發各界關注。為此，行政院7日下午2點將召開記者會說明，強調「僅台中市府提供同一樣品驗出西布特羅」，清查食品鏈尚無風險。

針對瘦肉精風波，行政院發言人林子倫7日下午將主持記者會，說明「僅台中市府提供同一樣品驗出西布特羅，清查食品鏈尚無風險」，行政院食品安全辦公室許輔主任、農業部陳駿季代理部長、經濟部曾文生次長、衛生福利部周志浩次長、食品藥物管理署吳秀梅署長出席。

▲▼過年,年節採買,豬肉,豬價,溫體豬肉,溫體屠宰,瘦肉精,肉販,國產豬肉,肉品,豬肉外銷,豬肉攤,批發市場,傳統市場,採買,人流,採購,設攤,攤販,擺攤,榮星攤販集中場,濱江市場外攤,口罩,武漢肺炎,人潮,群聚,上街買菜,搶購,攤商,紓困,經濟,消費者物價指數,CPI,通膨,景氣。（圖／記者李毓康攝）

▲年節將至，台糖安心豬卻傳出有瘦肉精成份，引發各界關注。（示意圖，與新聞無關／記者李毓康攝）

食藥署署長吳秀梅指出，2月5日下午6時30分收到台中台糖梅花肉片剩餘檢體，即以衛福部公告檢驗方法「食品中動物用藥殘留量檢驗方法－乙型受體素類多重殘留分析（MOHWV0041.05）」檢驗21項乙型受體素，於今清晨確認檢出西布特羅0.001 ppm。

針對檢驗結果，衛福部長薛瑞元表示，現在同檢體複驗結果，都確定有瘦肉精，兩邊都有驗出微量，已經可以排除檢驗設備、SOP的失誤，但不能排除飼養、屠宰、切割和運送過程是否有污染到。

薛瑞元說，之後會根據這幾次各單位的檢驗結果，召集專家研判可能的問題在哪，但可以確定這次沒有造成系統性風險，這次不是大規模的食安事件，是單一個案，專家學者研判後，如果發現哪些地方可以調查，就會按照專家意見進一步調查。

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