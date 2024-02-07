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他驚覺公務員退燒「鐵飯碗變廢到笑」　高普考人數11年砍掉50％

▲▼上班族,打電腦,上班,無薪假,工程師,OL,示意圖（圖／記者林冠瑜攝）

▲公務員不再吃香，網友疑惑「國考公務員是什麼時候從鐵飯碗變成廢到笑」。（圖／資料照片）

網搜小組／趙蔡州報導

公務員因為工作穩定，加上福利、薪資都有一定水準，過去被不少人視為「鐵飯碗」但最近幾年報考人數連年下滑，甚至初考人數14年間大跌79％，有一名網友疑惑說，「國考公務員是什麼時候從鐵飯碗變成廢到笑」，貼文一出立刻引發網友熱議。

原PO在批踢踢表示，記得6、7年前國考板一直是熱門看板，如今熱門程度卻大大下滑，他實際查詢高普考的人數也發現，高考民國101年（2012年）還有7.2萬人報考，但2023年卻只剩下3.4萬人，幾乎腰斬一半（近5成）。

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另外普考人數也從2012年的8.8萬人，2023年大幅下滑至3.2萬人，初考的情況更是慘不忍睹，民國98年（2009年）還有9.3萬人參加考試，但2023年就只剩下1.9萬多人，14年減少了79％。

他最後感嘆，發現在50嵐搖飲料的薪水可能都贏國考後，「鐵飯碗簡直廢到笑，感覺未來應該會更慘」、「國考公務員是什麼時候從鐵飯碗變成廢到笑」。

▲▼他驚覺公務員退燒「鐵飯碗變廢到笑」　高普考人數11年砍掉50％。（圖／翻攝自批踢踢）

▲網友表示「一個國家人全部去當公務員，就代表那個國家的產業全死了」。（圖／翻攝自批踢踢）

貼文一出立刻引發網友熱議，有人說，「年金改革後誰想考」、「風水輪流轉，過幾年又夯了」、「很好啊，你看國外誰的夢想是公務員的」，也有人說，「代表現在景氣超好，說真的服務生都屌打公務員，而且退休金也大砍了」、「依過往經驗，景氣差時國考就熱門」。

根據《三立新聞網》報導，考選部考選規劃司司長江宗正表示，2010年至2012年是參加國考人數的高峰，原因是當年受金融風暴影響，台灣經濟體系遭衝擊，導致有不少人失去工作，進而讓報考公務員需求增加，如今隨著經濟情況回穩，國考人數也自然下滑。

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