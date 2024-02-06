35歲還在拚國考！男爆苦惱「過年怎面對親戚」　鄉民吵翻了

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫unsplash）

記者周亭瑋／綜合報導

一名網友自大學畢業後，就開始準備國考，無奈連續落榜三年，只好找間事務所半工半讀，隨著農曆春節將至，他不禁苦惱，該怎麼面對眾親友的「關心」。PO文也掀起熱議，不少鄉民認為，應該設停損點；也有人建議，「說在事務所工作就好啦！」

網友在PTT發文感嘆，「大學畢業後就開始準備國考，接連落榜3年後，受不了親戚的冷嘲熱諷，開始在事務所半工半讀，結果越考越爛，不知不覺都35歲了還一事無成，圍爐要怎麼面對？」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫stocksnap）

對此，網友們紛紛表示，「至少還有半工半讀，不是啃老，有的是拿考公務員當藉口，死不去工作」、「說事務所正職」、「如果是我朋友，35歲說在熬國考，我真的覺得就是廢而已」、「我同學都40了，還有人再拼考建築師」、「快39也還在備考，不過我年資有10年了」、「不要面對啊，誰問你就給誰臉色」、「就說在事務所工作啊」。

另外，也有一派鄉民勸道，「窩到35歲說是在等超好機會也就算了，在國考真的笑死」、「公務員超過35歲就不划算了」、「這樣的壓力都沒辦法面對，還是別考了吧」、「認真回，先考個法助，待遇比事務所好多了」。