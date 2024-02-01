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路邊驚見「國考落榜紀念碑」！奈良醫隔年就考過　網友瘋朝聖

路邊驚見「國考落榜紀念碑」！奈良醫隔年就考過　網友瘋朝聖：被鼓舞

▲日本有塊「醫師國考不合格碑 」被Google地圖列為「歷史地標」，地點就在一處人煙稀少的公路旁。（翻攝自Google Maps）

圖文／鏡週刊

Google地圖是現代人不可或缺生活小幫手，除了出門在外要靠Google地圖找路線，許多人也喜歡在Google地圖上尋找冷門景點，甚至是奇怪街景等。日本岩手縣就有一個被Google地圖標為「歷史地標」的石碑引發熱議，仔細一看，竟然是一座「醫師國考不合格碑」。

根據《NHK》報導，位於岩手縣南部一處開車約20公里的人煙稀少樹林中，有一塊意外引發熱議的石碑，石碑高1公尺、厚2公分，上面寫著「松井元哉 第113回醫師國家考試 不合格公告閱覽之地」。

製作這個石碑的是距離石碑地5公里的「Anything Planning（計畫任何事）」，該公司社長小野寺忠浩接受訪問表示，2023年初時他接到了一個奇怪男人的電話，說要製作一個石碑，雖然男子有解釋理由，但是小野寺忠浩還是覺得很可疑，周遭的人也都勸他不要接單。

沒想到該名神祕男子不放棄，持續寄了2、3封電子郵件，小野寺忠浩看了信件內容後，認為男子是真的很想製作該石碑，加上自己本身是無法拒絕他人的性格，因而接下了石碑製作任務。小野寺忠浩表示，其實他並沒有見過委託男子本人，只知道他是奈良縣人，後來NHK循線找到了該名男子，也就是石碑上的名字「松井元哉」本人。

路邊驚見「國考落榜紀念碑」！奈良醫隔年就考過　網友瘋朝聖：被鼓舞

▲落榜石碑在網路爆紅後，不少日本網友會前往當地拍照打卡朝聖。（翻攝自Google Map）

松井元哉是在大阪出生的30多歲的醫師，目前在奈良縣立醫科大學附屬醫院工作。松井元哉解釋，當時他之所以會想要立落榜石碑，主要是想給後輩們驚喜，只是沒想到後來會被這麼多人看到。

松井元哉表示，他高中時經常在文化祭等活動擔任領導角色，也時常會做出一些非比尋常的作品，當時世界上還沒有立體的馬賽克藝術，於是他與同學就著手挑戰，做出足球形狀的地球儀，並利用5萬根竹籤排出世界地圖，這個立體馬賽克藝術品更在校內贏得大獎。

10年前他進入奈良縣立醫科大學醫學部就讀後，也成立了自行車俱樂部，和朋友一起遊歷各地並招攬社員，甚至出動無人機拍攝和記錄社團生活等，如今社團已從最初的3人擴張到50人。

不過由於大學太專注於玩社團，通常日本醫師國考最晚得在考試前一年的五年級就開始準備，但他遲遲拖到六年級的夏天才開始，考試當天，他預期自己會達到補習班預測的及格分數邊緣，雖覺得合格機率一半一半，內心還是不免緊張。

路邊驚見「國考落榜紀念碑」！奈良醫隔年就考過　網友瘋朝聖：被鼓舞

▲松井元哉現在奈良的醫院工作，是一名復健科醫師。（翻攝自NHK）

而在等待放榜時，他則踏上了學生時代最後一次的自行車之旅，2019年3月18日放榜當日，他剛好在前往岩手縣平泉町的世界遺產「中尊寺」的途中，為了查詢成績，他停下腳步使用手機查詢，地點就在如今立碑的地方，而最終他發現自己並沒有上榜，相反地同行的同學都上榜了。

不過，在同學的鼓勵下，他決定明年重考一定要合格，最終也如願在隔1年後就順利通過了考試，為了感謝大家也順便捉弄大家，他決定要製作一個標記物，起初他只是和同學買了幾塊木板簡單在該地豎起來拍完照就拆掉了。

沒想到2023年3月，在松井已經當了實習醫師2年並在目前工作的奈良醫大附屬醫院工作1年後，他計畫再跟朋友去一次東北旅行，並想到要在發現落榜的地方真正地建立一個石碑，因此他便致電給了石材商，也取得了地主的同意，這就是石碑建立的由來。

只不過萬萬沒想到，石碑後來會被Google地圖設定為「歷史地標」，還被網友發現傳到網路上引發討論。對此松井表示，看到有人說考試不合格看到石碑後受到了鼓舞，若這個石碑能成為讓人重新振作的地方，他會感到很高興。身為一名復健科醫師，未來松井則期望自己可以成為一名旅行醫師，陪伴無法遠行的患者一同前進。

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