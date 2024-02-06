媽媽嘴「史上最衰雇主」賠631萬判決廢棄　最高院3度發回更審

▲「史上最衰雇主」呂炳宏3人更二審被判處須連帶賠償631萬元，最高法院廢棄發回更三審。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者趙蔡州／綜合報導

2013年新北市八里媽媽嘴咖啡店雙屍命案，凶手謝依涵2017年被最高法院判處無期徒刑定讞。死者陳進福的家屬向謝依涵、老闆呂炳宏及2名股東提告民事求償，更二審判處呂炳宏3人應負連帶賠償責任，呂炳宏等人不滿判決繼續上訴，最高法院6日認為更二審判決理由不完備，廢棄發回高等法院進行更三審。

死者陳進福的家屬向謝依涵、呂炳宏與2名咖啡店股東要求連帶賠償，一審判決謝依涵應獨自賠償死者家屬631萬餘元，但二審卻改判謝依涵、呂炳宏與成立媽媽嘴咖啡店的股東必須一起連帶賠償631萬餘元，呂炳宏因此被網友封為「史上最衰雇主」，經最高法院廢棄發回後，更一審又改判處3人免賠，由謝依涵獨自承擔賠償。

判決又經廢棄發回，高等法院更二審再次逆轉，法官認為謝依涵確實是利用職務上之機會，故意不法殺害死者，依《民法》188條第一項「受僱人因執行職務，不法侵害他人之權利者，由僱用人與行為人連帶負損害賠償責任」，改判呂炳宏等3人與謝依涵須連帶賠償631萬餘元。

呂炳宏等3人再次上訴。最高法院法官6日審理案情，第一審時已經將媽媽嘴是合夥團體列為不爭執事項，但更二審卻認定呂炳宏3人不是合夥的共同出資關係，不符不爭執事項，且直接要求3人用個人身分負責賠償，若3人非合夥關係，應負連帶責任的法律依據為何，更二審亦未說明清楚。

最高法院法官也認為，更二審審理時只根據媽媽嘴提供的咖啡飲品，不符合消保法第7條第1項所定的安全性，就認定呂炳宏等人未盡監督受僱人職務之責，於法亦有未合，綜合上述原因，審酌後決定廢棄更二審判決，全案發回高等法院進行更三審。