他肺臟遭刺穿只為守住5張卡　慘遭失風竊賊持刀刺死

▲桃園男子在家撞見竊賊，搏鬥之間慘遭對方刺死。此為示意圖。（圖／pixabay）

記者吳銘峯／台北報導

新北市男子張晉維，因缺錢花用，2021年間到桃園市某民宅行竊，不巧被屋主兒子回家撞見，屋主兒子為了守住被偷走的2張信用卡、1張金融卡與2張其他卡片，奮力與張男搏鬥，最後遭張男持偷來的菜刀刺穿肺部，送醫後不治。張男一審遭判刑14年，二審加重改判16年，全案再上訴，最高法院7日駁回上訴定讞。

判決指出，有槍砲、詐欺等多項前科的張姓男子，現年43歲。他因缺錢花用，2021年3月間自新北市新莊區騎機車到桃園市桃園區尋找做案目標。晚間8點左右，他頭戴鴨舌帽、口罩，身上帶著水果刀，發現大林路巷子內某民宅，一名男子騎機車出門後，竟未將鐵捲門完全關上，有機可乘，隨即潛入作案。

張男先繞到側邊的廚房，拿走廚房內的尖頭菜刀與剪刀，再沿著樓梯前往三樓，在三樓屋主兒子的臥室內，拿走信用卡2張、VISA金融卡1張、加油集點卡1張及桃園市市民悠遊聯名卡1張，並繼續搜尋作案目標。這時他聽到有人走上三樓，隨即躲進三樓雜物間。沒想到騎機車出門的屋主兒子進門後，一打開雜物間就發現張男，隨即出聲喝問張男。

2人隨即展開扭打，屋主兒子拿出掃把，張男因不敵對方身材、力量，漸居下風。張男取出先前偷來的尖頭菜刀，朝對方揮舞，屋主兒子頭、手身中多刀，最後更被張男一刀刺入左胸，傷口深達20公分。屋主兒子因這處肺部穿刺傷，穿刺左肺肋膜囊腔，造成肺臟穿刺傷併左側血胸400毫升、心包膜及左肝葉穿刺傷與腹血約100毫升等傷勢。張男趁隙逃逸，屋主兒子被送醫急救，最後仍不治身亡。張男躲藏在附近的土地公廟，第二天一早趁著風頭已過，打算返回新莊住處；孰不知警方已經根據指紋掌握張男行蹤，在他家門逮捕張男。檢方依照「強盜殺人罪」提起公訴。

一審法院認為張男並無殺人犯意，改依「強盜致人於死罪」判刑14年；上訴二審後，高院也認定張男仍是「強盜致人於死罪」，但考量他犯後始終否認，被害人的母親甚至因驟失至親，悲痛萬分，3個月後就往生，因此二審加重改判16年。全案再上訴，最高法院7日駁回上訴定讞。