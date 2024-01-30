台66線競速飆車釀路人2死3傷　2駕駛和解換輕判定讞

▲洪姓、邱姓男子在台66線快速道路競速飆車，失控撞上民眾，親友痛哭失聲。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

記者吳銘峯／台北報導

男子邱隆欽、洪偉銘2021年9月，凌晨12點半左右在台66線桃園觀音路段飆車競速，結果洪男車輛失控，撞上圍觀的路人，釀成2死3傷的慘劇。2人一審分別遭判刑7年6月、5年2月，二審時因與被害家屬達成和解，改輕判5年、4年6月的刑度。全案再上訴，最高法院30日駁回上訴定讞。

判決指出，邱男（28歲）與洪男（36歲）彼此不識，2021年9月17日凌晨時分，2人分別駕車到桃園沿海地區「試車」，在邱男的提議下，2人改到桃園市觀音區臺66線0.3公里附近路段競速。2人先在紅綠燈並排，等燈號改變後，向前衝刺競速，到約定的迴轉點後，再轉回出發點，看誰先抵達。

洪男在第二圈競速時，為了想要追上邱男的車輛，將油門踩到底，導致車輛打滑、車頭朝右偏移，結果車輛失控，洪男將方向盤微向左轉並踩剎車，結果車輛朝車頭右前方向滑行出去，並以車尾撞擊當時在路旁觀看之人車。造成劉姓、童姓2名男子，分別因血胸併顱內出血、出血性休克，以及頭胸腹四肢多發性鈍創骨折、胸腹腔出血併顱內出血、出血性休克，雙雙死亡；另外也有3名路人分別受到骨折、挫傷等傷害。

案發後檢警逮捕邱男、洪男二人，並依照「妨害公眾往來安全致人於死罪」提起公訴。一審法院將邱男判刑7年6月、洪男判刑5年2月；案件上訴二審，高等法院審理時，2人分別與2名死者家屬達成和解，獲得諒解。高院二審因此改判邱男有期徒刑5年、洪男有期徒刑4年6月。全案再上訴，最高法院30日駁回上訴，全案定讞。