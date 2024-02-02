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台中天珠商人「天地眼中眼」命案！砍殺35刀兇手逃死定讞

▲▼ 。（圖／資料照）

▲殺害天珠商人的黃男，逃死定讞。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

記者吳銘峯／台北報導

台中珠寶商黃焌柚與張姓天珠商人合夥，但卻產生嫌隙。黃男與多人合謀後，2019年11月間將張男約出，眾人抓住他後，狂刺35刀殺害張男，並奪走他身上價值上千萬元的14顆天珠。黃男一度遭判處死刑，但又獲改判無期徒刑。全案再上訴，最高法院2日駁回上訴，黃男逃死定讞。

與黃男一同獲判無期徒刑的同夥李政達，案發前因債務纏身，才會與黃男合謀，決定殺害被害人後奪取珠寶販賣，並積極參與殺人計畫，當時黃男也將被害人的照片、護照號碼等資料傳給李男，而李男在本案中也居於主導地位，也是一度遭判死刑，但最高法院2日一併將他改判無期徒刑定讞。

判決指出，黃男與被害人相識多年，雙方也一同經營珠寶生意。但黃男認為被害人利潤分配不公，心生不滿，在2019年4月間，將一顆「天地眼中眼」的天珠以人民幣38萬元的價格變賣。被害人得知後，氣急敗壞，認為黃男賤賣寶物，雙方嫌隙加深，黃男更加不滿。

過了半年後，黃男因涉犯銀行法案件亟需籌措打官司費用，因此找上友人李政達，剛好李男也需要金錢，2人一拍即合，隨即謀議殺害被害人後，搶奪其珠寶販賣。李男之後又找上多名同夥，計畫殺人埋屍。一夥人原本打算將被害人殺害後埋藏在台中十九甲山區、望高寮，並購置圓鍬、手套、童軍繩等物品；但埋伏多日後，被害人都未上當，眾人又改變犯罪計畫。

2019年11月25日黃男以商討珠寶生意為由，找來被害人。眾人隨即一擁而上，抓住被害人後，由李男持折疊刀連續刺殺35下，殺害張男；而眾人見張男死亡，隨即搶走張男身上14串天珠，價值約1042萬台幣。之後眾人打算將屍體帶到山上棄屍，但遭路人發覺、報警，警方循車牌逮捕黃、李等人，並提起公訴。

法院審理時，黃男等人否認犯案，辯稱只是嚇嚇對方、給一點教訓而已。法院不採信，一審將黃男、李男判處死刑，其餘眾人分別判處無期徒刑到4月不等的刑度。二審台中高分院則改判黃、李無期徒刑，其餘眾人也遭判刑20年以下刑期；更一審法院也判處黃、李無期徒刑。全案再上訴，最高法院2日採信更一審見解，駁回上訴，全案定讞，黃、李確定逃過死刑。

▼死者身上價值上千萬元的天珠，當時也遭奪走。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

▲▼ 。（圖／資料照）

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