見酒醉女上計程車色男開車尾隨　謊稱友人竟撿屍性侵！

▲女子酒醉上計程車，竟遭人尾隨跟車，帶到摩鐵性侵。此為示意圖。（示意圖／CFP）

記者吳銘峯／台北報導

從事科技業的新北市阮姓男子，2021年2月間在台北市某KTV前，見到已經喝到爛醉的女子小鈺（化名），搭乘計程車離去。阮男見色心起，竟駕車尾隨，等到計程車停在小鈺住處前，就衝上前去謊稱自己是小鈺友人，將她帶走，載到摩鐵中性侵得逞。最高法院審理後，將阮男判刑4年定讞。

判決指出，阮男在2021年2月28日上午6時許，在台北市忠孝東路上某KTV前，看到已經爛醉的小鈺，獨自攔了計程車。阮男惡向膽邊生，竟開著自己的車，尾隨小鈺的計程車，一路開到新北市五股區小鈺住處社區前，見到計程車停妥，阮男就衝上前打開計程車門，謊稱自己是小鈺的友人，會把小鈺送上樓，要計程車先行離去。

司機將計程車開走後，阮男竟將小鈺拉到自己車上，載到摩鐵性侵得逞。小鈺遭性侵後仍未清醒，在半醉半醒間被阮男帶回到自己住處，隨即返家倒頭大睡；等清醒後，才趕緊打電話給閨蜜，告知自己被性侵。隨即報警，檢警追查計程車，並根據計程車的行車紀錄器、司機的供詞，以及小鈺的驗傷報告等等證據，對阮男提起公訴。

法院審理時，阮男否認犯罪，辯稱一開始誤認小鈺是自己友人，才會開車尾隨，後來車子停妥後，小鈺自己走上他的車，還主動同意跟他到摩鐵休息、發生關係，並未乘機性侵。阮男還說，小鈺當時精神狀況清楚、正常，不僅能聊天、對話，還主動詢問是否發生關係。

這麼誇張的供詞，法院當然不採信，再經過調查客觀證據後，查出阮男確實撿屍、乘機性侵得逞。一二審法院均將阮男判刑4年，全案再上訴，最高法院31日駁回上訴定讞。