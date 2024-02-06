國民黨中常委候選人名單曝！首度少於應選名額　藍委僅一人參選

▲國民黨主席朱立倫。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨將於3月9日舉行第21屆第2任中常委選舉投開票作業，候選人登記作業已於本月2日結束。黨中央今公（6）日布候選人名單，在應選的29席名額中，僅27人登記，其中，現任立委僅鄭正鈐一人參選，國民黨中常委選舉出現史上首次候選人人數比應選名額還要少的特殊狀況。

國民黨原定3月9日舉行中常委選舉。以往選舉競爭激烈，不過這次現任立委，包含上次得票最高的傅崐萁，以及立委洪孟楷、謝衣鳯、游顥等人都未再參選，僅鄭正鈐一人登記。

中常委選舉共29個名額，資格須為現任中央委員，並由全體黨代表投票產生。除了要繳5萬元作業費還有50萬保證金，當選後保證金就會轉為募款的責任額，落選則會退還。

登記結果共30人參選，但有3人出現爭議。據指出，包括1人有資料在案、1人欠繳作業費，另有1人抵達時間已晚。

現任中常委爭取連任的包括陳汪全、鄭任宗、王伯綸、曾文培、吳尚鷹、台北市議員徐弘庭、高雄市議員黃紹庭、前立委侯彩鳳、新北市議長蔣根煌、21世紀基金會副董事長高思博、會計師事務所長邱素蘭、信功董事長楊博仁、屏東縣議長周典論女兒周孟蓉、前立委張育美、林文瑞、台東縣副議長林琮翰，以及立委鄭正鈐。

其餘候選人則為國民黨中央委員陳俗蓉、游文玉、卓倩慧、智庫副執行長許育寧、游顥競選總幹事蔡宜助、中華兩岸民族藝術文化交流協會理事長何鷹鷺、新北市議員林金結、新竹市議員陳慶齡、桃園市議員朱珍瑤、高雄市公民正義聯盟總召集人孫健萍。