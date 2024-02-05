28歲男擅拉「車長閥」害台鐵急煞！警未依公共危險偵辦　原因曝光

▲男子疑似坐過站想下車，擅自拉下車長閥讓自強號剎停。（圖／讀者提供）

記者張君豪、閔文昱／台北報導

台鐵2日發生422次新自強號不明原因緊急停車事件，經調查發現，原因竟是一名男乘客因睡過頭來不及下車，擅自拉下「車長閥」，才導致緊急停車系統作動，全車旅客被迫於金崙站下車，不過警方事後未依公共危險罪偵辦，也引發爭議。對此，鐵路警察局花蓮分局也出面說明了。

針對警方未依公共危險罪偵辦疑義，鐵路警察局花蓮分局今（5日）表示，有關台鐵第422次列車因車廂「車長閥」遭民眾轉動致列車緊急停駛案，全案綜合司機員、列車長及行為人所述，需再行函文台鐵公司相關技術單位，是否會造成列車往來之危險，確認後再依公共危險罪嫌函請地檢署偵辦。

回顧此案，警方2日接獲台鐵報案，表示422次自強號列車遭民眾拉動「車長閥」，導致列車緊急煞停，全車旅客被迫於金崙站下車；起初台鐵以為列車出現問題，事後經調閱監視器追查，才發現竟是第9車一名男性旅客拉動車長閥，才導致列車緊急煞停。

▲自強號列車設有「車長閥」，於緊急情況時可拉動煞停。（圖／讀者提供）

警方追查後，確認該名男子身分為居住在台東地區的28歲謝姓男子。謝男到案後供稱，當天搭乘該輛自強號列車原定於台東下車，但在車上卻不小心睡著、坐過站，醒來後發現來不及下車，一時情急便將車廂間之車長閥轉動，致列車於金崙車站緊急停車。

後續警方訊後將依據鐵路法第68之1條，任意操控鐵路站、車設備，或以他法妨害系統設備正常運作，可裁處1萬元以上、100萬元以下罰鍰，函移交通部裁處。