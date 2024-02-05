太扯！28歲男搭自強號睡過站　拉閥急煞「全部旅客陪他下車」

▲28歲男今午到案，供稱拉動車長閥動機是因為「睡過頭來不及下車」。（圖／台鐵提供）

記者張君豪、莊智勝／台北報導

台鐵422次新自強號列車2日突傳緊急煞停事件，導致全車旅客被迫於台東金崙站下車，台鐵急忙調派莒光號接駁；事後台鐵調閱監視器，發現竟是第9車一名男性旅客擅自拉下「車長閥」，才導致緊急停車系統作動，因此立即報警。鐵路警方介入後鎖定男子身分，並於今(5日)傳喚涉案的謝男(28歲)到案；謝男供稱，因睡過頭來不及下車，一時情急才會拉痛車長閥。後續警方將依法開罰新台幣1萬元以上、100萬元以下罰鍰。

警方2日接獲台鐵報案，表示422次自強號列車遭民眾拉動「車長閥」，導致列車緊急煞停，全車旅客被迫於金崙站下車；起初台鐵以為列車出現問題，事後經調閱監視器追查，才發現竟是第9車一名男性旅客拉動車長閥，才導致列車緊急煞停。

警方獲報後立即調閱個車站入口畫面進行比對，發現該名男子在拉閥觸動急煞後，還跟著所有旅客一起下車，並出站離開；經追查後，確認該名男子身分為居住在台東地區的謝姓男子(28歲)，並於今中午12時30分許通知其到案說明。

謝男初步供稱，當天搭乘該輛自強號列車原定於台東下車，但在車上卻不小心睡著、坐過站，醒來後發現來不及下車，一時情急便將車廂間之車長閥轉動，致列車於金崙車站緊急停車。

後續警方訊後將依據鐵路法第68之1條，任意操控鐵路站、車設備，或以他法妨害系統設備正常運作，可裁處1萬元以上、100萬元以下罰鍰，函移交通部裁處。警方呼籲旅客搭乘各級列車，應遵守乘車秩序，若有乘車過站之情形，請向台鐵公司列車長尋求協助，切勿任意開啟及操作各項站車設備，以免危害鐵道運輸安全及涉法。

▼自強號列車設有「車長閥」，於緊急情況時可拉動煞停。（圖／讀者提供）