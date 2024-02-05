　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

好市多「買5000元年菜」送公婆！大嫂狂端走　媳傻眼：剩3分之1

▲▼好市多黑五（黑色購物節）最後一天。（圖／記者林育綾攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者林育綾攝）

記者周亭瑋／綜合報導

農曆春節將至，一名女網友最近在好市多，買了1萬多塊錢的年菜食材，其中一半送公婆，包括羊小排、干貝、海鮮等；怎料，竟被大嫂狂拿回家，最後只剩下3分之1的量，讓她超傻眼，而婆婆雖然為難，也不好意思拒絕對方。

女網友在Dcard發文提到，她和公婆的關係很好，加上他們一家三口住在公婆另外買的房子，所以她平時也很識相，有好吃的好喝的都會拿回婆家，也經常帶寶寶回去看兩老、陪他們聊天，甚至會幫忙打掃環境。

[廣告]請繼續往下閱讀...

這次過年，她到好市多買上萬元的年菜，除了特地挑了公公愛吃的羊小排，還有干貝、海鮮等，「除夕大家都會回去吃飯，就拿了一半回去，想說一起享用，結果這幾天嫂嫂看到，居然厚臉皮地問，能不能拿回去給孩子吃。」

▲▼花蓮衛生局提醒，市售年菜多為大魚大肉，過度加工精緻，無形增加身體負擔。（圖／花蓮衛生局提供，下同）

▲示意圖，與本文無關。（圖／花蓮衛生局提供）

當下，公婆也只能答應，不過原PO有看到，婆婆無奈的眼神往她這飄了一下；更氣的是，大嫂最後竟端走3分之2的食材，「我之前都會催眠自己，送別人的東西就不要管別人去怎麼使用，但這次連婆婆都明顯為難了，這讓我更不爽！婆婆說有跟哥哥說，麻煩他自己去教老婆，但大嫂從來沒改過。」

對此，網友們紛紛回應，「暗示沒用的話，直接明示吧，對待厚臉皮的，只能直接開砲了」、「我懂，因為我買回家要給公公婆婆吃的東西，總是會被小姑順走拿去吃」、「就跟我大嫂一摸一樣啊！做人很爛又愛貪小便宜又不會尊重人，只要有好吃的一定都衝第一，真的超像蝗蟲過境的可怕」、「其實不關妳的事，公婆自己要處理」、「千萬不要自己出頭，很容易公親變事主」。

ET快訊
姓名中1字！　免費吃草莓冰沙
吳崢存款僅75萬　遭柯營「求償100萬」恐破產
8+9超愛包棟！帶妹退房像被炸過　老闆崩潰「一堆玩具被玩爛」
快訊／水果車墜10樓高！　2人無生命跡象
苗真兒全身70％燙傷！　慟簽放棄急救
快訊／洋將場上突昏倒　台鋼獵鷹宣布解約
快訊／台76恐怖車禍！翻落護欄墜落　整車爛毀
江大成沒送書扯蔣萬安、柯文哲　胡瓜變臉怒了

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

想訂餐廳年菜！老公拒絕喊「能者多勞」　她愣：大嫂、弟媳怎不煮

重要文件放「好禮3選1」傳單有詐！超基本1單字拼錯了…全傻眼

農業部再採台糖9處肉豬場　防檢署：問題關鍵在台中市的檢體

土地公拜拜「供品多出1紅包」　香客全笑了！真相暖哭

午睡夢中經歷50年！坂本龍一生前最後劇作《TIME》搶先來台

發文曬現金年終！他遭陌生臉友「強迫借錢」　網嘆：財不露白

好市多「買5000元年菜」送公婆！大嫂狂端走　媳傻眼：剩3分之1

北港朝天宮香客大樓大爆滿　白沙屯媽祖香丁腳住宿需提早規劃　

女同事都不化妝！他傻眼喊「不怕素顏嗎」　網一針見血：你不值得

台灣燈會台南登場！台鐵周末開加171班次　時刻表一次看

潤娥挑戰《想見你》OST突槌重來XD　歌單沒有的《FOREVER 1》敲碗成功

謝金燕尾牙辣唱《BANG BANG BANG》　李玖哲脫衣.任賢齊合唱員工全嗨爆

Twice志效回憶「台灣行」大讚子瑜！　她霸氣喊「人來就好」行程全安排好

三花貓見奴才燙頭髮嚇壞！　瞳孔地震＋飛機耳：妳誰？

日JR車站旁大火傳爆炸聲　出動24輛消防車！多線停駛

台中警分局所長派出所疑持槍自轟亡　妻子含淚至派出所製作筆錄

曾國城曝心結：他遺棄了我們　羅時豐聽完落淚「對不起」

男用6公升水桶當存錢筒！　 塞滿鈔票零錢「3年存7萬」

薔薔曝光「媽媽日本秘密情人」！　他們結過婚...兩人狂轉移話題XD

還是中了齁！三寶嬤闖紅燈原地被抓

想訂餐廳年菜！老公拒絕喊「能者多勞」　她愣：大嫂、弟媳怎不煮

重要文件放「好禮3選1」傳單有詐！超基本1單字拼錯了…全傻眼

農業部再採台糖9處肉豬場　防檢署：問題關鍵在台中市的檢體

土地公拜拜「供品多出1紅包」　香客全笑了！真相暖哭

午睡夢中經歷50年！坂本龍一生前最後劇作《TIME》搶先來台

發文曬現金年終！他遭陌生臉友「強迫借錢」　網嘆：財不露白

好市多「買5000元年菜」送公婆！大嫂狂端走　媳傻眼：剩3分之1

北港朝天宮香客大樓大爆滿　白沙屯媽祖香丁腳住宿需提早規劃　

女同事都不化妝！他傻眼喊「不怕素顏嗎」　網一針見血：你不值得

台灣燈會台南登場！台鐵周末開加171班次　時刻表一次看

陳芳語見餐廳「殺青蛙」全買回家養　吃素15年曝「擠牛奶」殘忍過程

天母81歲翁「把宮廟神桌底當家」　蘭雅所長年前關懷贈補給品

想訂餐廳年菜！老公拒絕喊「能者多勞」　她愣：大嫂、弟媳怎不煮

衛福部「醫院評鑑」明公布！傳「醫學中心+2」變10家

過年網購要注意！電商部份商品出貨時間有調整　蝦皮店到店三天公休

金門中正公園驚傳有人落水！警消搶救上岸　男子明顯死亡

春節前棄養高峰！陸街上出現大量毛孩　飼主掛牌求新主：帶不走

三星會長李在鎔一審獲判無罪　子公司合併案涉操縱股價

春節連假將至　東警規劃讓遊子安心好返鄉

丈夫突淋白酒在她身上！人妻全身被點燃「嚴重燒傷毀容」

主子剃完毛照鏡子...崩潰站直 轉頭怒瞪奴才「嚇到吃手手」

生活熱門新聞

紅衣女陳屍飯店！業者搬移體驚覺：肚子有東西在動

「2台灣之光」攻入美國好市多！僑胞狂搶：好幾家賣光

正妹吃炸蛋蔥油餅遭噴蛋黃！近照曝光鄉民嗨翻

春雷響了！全台連下3天時間曝　過年恐跌破10℃

榮總尾牙高衩妹辣爆「護理師好頂」？真相曝

裝大方讓男友「去洗泰國浴」　她聽細節崩潰喊噁

2波變天圖看濕冷除夕　全台陰雨探11°C

「樂活夜櫻季」盛開美景　住戶哀喊：東湖人的災難

二度就業媽遭排擠　原因曝光遭酸爆

立春「兔、龍正式交接」　5生肖躲春化解整年厄運

過年好冷！　恐跌破7℃

送神完天神下降？專家：求好運趁現在

紅髮艾德演唱會湧9.4萬人　刷新紀錄

小人陷害！「5生肖」恐衰一整年

更多熱門

相關新聞

獨／朱芯儀幫兒轉學遭酸　女網友挨告否認犯行

獨／朱芯儀幫兒轉學遭酸　女網友挨告否認犯行

以偶像劇《犀利人妻》走紅的女星朱芯儀，上節目分享小孩就讀學校的家長LINE群組發言不友善，決定替孩子轉學，事後被報導成新聞。然而，有名女網友卻留言說：「朱小姐兒子是霸王級問題小孩」等文字，朱的丈夫衛斯理看其留言報警提告。士林地院今（5日）首開庭，女網友親自出庭，並否認犯行。

梅西「友誼賽整場坐板凳」　4萬球迷噓爆

梅西「友誼賽整場坐板凳」　4萬球迷噓爆

工作第三年「領8萬元年終」不開心！

工作第三年「領8萬元年終」不開心！

買蔥買到蒜苗「婆媳間的導火線」　菜販圖解教戰辨別技巧

買蔥買到蒜苗「婆媳間的導火線」　菜販圖解教戰辨別技巧

大佛石像「撞臉館長？」他傻眼回10符號　笑翻4萬網

大佛石像「撞臉館長？」他傻眼回10符號　笑翻4萬網

關鍵字：

年菜農曆春節大嫂網友爭議

讀者迴響

熱門新聞

即／國1彰化2轎車變形「皺成一團」　駕駛受困搶救中

這一冠得來不易！周天成去年大腸癌開刀

女友從口袋翻出「用過保險套」難過大哭！酷炫傻眼

美艷董娘偷吃工程師！1個月偷情10次

即／國1彰化連環撞！受困2人「1死1傷」

紅衣女陳屍飯店！業者搬移體驚覺：肚子有東西在動

「2台灣之光」攻入美國好市多！僑胞狂搶：好幾家賣光

越南正妹檢察官性愛片外流　下場慘了

王力宏告贏了！「謊言1分鐘繞半個地球」

女教師寫最火辭職信「世界那麼大，我想去看看」 8年後現狀曝　

快訊／刮刮樂頭獎2000萬首現身！　彰化屬龍婦女幸運入袋

台中派出所長取締酒駕挨告　生前傳訊妻：對不起

正妹吃炸蛋蔥油餅遭噴蛋黃！近照曝光鄉民嗨翻

春雷響了！全台連下3天時間曝　過年恐跌破10℃

周天成驚罹大腸癌！醫曝常見症狀　「8類人」快照大腸鏡

更多

最夯影音

更多
潤娥挑戰《想見你》OST突槌重來XD　歌單沒有的《FOREVER 1》敲碗成功

潤娥挑戰《想見你》OST突槌重來XD　歌單沒有的《FOREVER 1》敲碗成功
謝金燕尾牙辣唱《BANG BANG BANG》　李玖哲脫衣.任賢齊合唱員工全嗨爆

謝金燕尾牙辣唱《BANG BANG BANG》　李玖哲脫衣.任賢齊合唱員工全嗨爆

Twice志效回憶「台灣行」大讚子瑜！　她霸氣喊「人來就好」行程全安排好

Twice志效回憶「台灣行」大讚子瑜！　她霸氣喊「人來就好」行程全安排好

三花貓見奴才燙頭髮嚇壞！　瞳孔地震＋飛機耳：妳誰？

三花貓見奴才燙頭髮嚇壞！　瞳孔地震＋飛機耳：妳誰？

日JR車站旁大火傳爆炸聲　出動24輛消防車！多線停駛

日JR車站旁大火傳爆炸聲　出動24輛消防車！多線停駛

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【2024投籃好運龍總來】

【2024投籃好運龍總來】

東森廣場台北車站龍年好運來～打卡抽新春超值福袋

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

【2024新春賀禮】免費投籃去！

【2024新春賀禮】免費投籃去！

東森廣場台北車站新春送好禮～免費去投籃

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面