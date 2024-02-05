好市多「買5000元年菜」送公婆！大嫂狂端走　媳傻眼：剩3分之1

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者林育綾攝）

記者周亭瑋／綜合報導

農曆春節將至，一名女網友最近在好市多，買了1萬多塊錢的年菜食材，其中一半送公婆，包括羊小排、干貝、海鮮等；怎料，竟被大嫂狂拿回家，最後只剩下3分之1的量，讓她超傻眼，而婆婆雖然為難，也不好意思拒絕對方。

女網友在Dcard發文提到，她和公婆的關係很好，加上他們一家三口住在公婆另外買的房子，所以她平時也很識相，有好吃的好喝的都會拿回婆家，也經常帶寶寶回去看兩老、陪他們聊天，甚至會幫忙打掃環境。

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這次過年，她到好市多買上萬元的年菜，除了特地挑了公公愛吃的羊小排，還有干貝、海鮮等，「除夕大家都會回去吃飯，就拿了一半回去，想說一起享用，結果這幾天嫂嫂看到，居然厚臉皮地問，能不能拿回去給孩子吃。」

▲示意圖，與本文無關。（圖／花蓮衛生局提供）

當下，公婆也只能答應，不過原PO有看到，婆婆無奈的眼神往她這飄了一下；更氣的是，大嫂最後竟端走3分之2的食材，「我之前都會催眠自己，送別人的東西就不要管別人去怎麼使用，但這次連婆婆都明顯為難了，這讓我更不爽！婆婆說有跟哥哥說，麻煩他自己去教老婆，但大嫂從來沒改過。」

對此，網友們紛紛回應，「暗示沒用的話，直接明示吧，對待厚臉皮的，只能直接開砲了」、「我懂，因為我買回家要給公公婆婆吃的東西，總是會被小姑順走拿去吃」、「就跟我大嫂一摸一樣啊！做人很爛又愛貪小便宜又不會尊重人，只要有好吃的一定都衝第一，真的超像蝗蟲過境的可怕」、「其實不關妳的事，公婆自己要處理」、「千萬不要自己出頭，很容易公親變事主」。