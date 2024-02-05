桃園航空城優先產專區A基地預點交　建廠開發指日可待

▲航空城公司洪秀寬總經理偕同市議員徐其萬預點交優先產專區A基地。（圖／航空城公司提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園航空城產業招商引資，由桃園市政府經濟發展局扮演前端開拓招商的角色，桃園航空城公司則接棒服務，作為單一窗口服務進駐廠商。航空城優先產專區7塊基地；5日由航空城公司洪秀寬總經理，偕同在地市議員徐其萬、游吾和進行預點交(正式點交前的勘察)優先產專區A基地，建廠開發指日可待！

桃園航空城公司總經理洪秀寬表示，該基地鄰近機場捷運A15車站，由中華貿易開發公司得標，未來主要將以發展第三方物流為主要規劃。中華貿易開發所得標的A基地，鄰近國鐵社區及原位置保留住戶，在協助處理土地部分，包含得標廠商與鄰近民宅的土地界線、排水溝系統及居民的權益，航空城公司與地政局、航空城工程處皆作為橋樑，讓廠商及居民之間彼此能有良好的溝通與互動。

▲航空城公司洪秀寬總經理偕同市議員游吾和預點交優先產專區A基地。（圖／航空城公司提供）

中華貿易開發總經理黃鍾昌親自出席土地點交作業，他指出，中華貿易開發在新北市七堵有營運據點，因地理位置關係，該處多是做海運客戶，但是也有部分客戶是在做空運，為了滿足海運、空運客戶需求並拓展更多客源，現在多了一個鄰近桃園機場的據點，區塊地理位置優越，未來將可以提供更好的客戶服務。

黃鍾昌說，以2月底完成交地，預計半年以內向桃園市政府提交建照，預計115年第一季可以完成建廠，目前已著手進行招商，希望能盡快開發營運，全力以赴。黃鍾昌也提到，A基地最大問題是緊鄰民宅，這部分感謝桃園航空城公司與航空城工程處給予相當大的幫忙，協助得標廠商解決問題，對於廠商而言，能有更便捷與單一的溝通管道，對於後續建廠的期程，相信問題不會那麼大。

市議員徐其萬及游吾和對於航空城優先產專區開發進度及在地居民權益相當重視。徐其萬議員表示，相關土地的地界線要釐清，將來廠商建廠，才能減少與居民之間的糾紛，也希望地政局盡快完成交地作業，得標廠商也要與剔除區住戶保持良好關係。

游吾和議員也指出，希望產業來地方能帶動地方的就業機會，振興經濟繁榮，相對也要能做好睦鄰的工作，針對剔除社區跟保留戶的排水系統以及出入道路、管線相容性的問題，必須要適度的溝通協調，才能讓整個區域發展做得更完善更協和。