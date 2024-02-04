　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
地方 地方焦點

台南市聯合稽查安平燈區美食市集　讓民眾安心賞燈享美食

▲2024台灣燈會「安平燈區」於3日揭開序幕，黃偉哲市長指示法制處邀集相關局處聯合稽查市集，要讓遊客安心賞燈享美食。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲2024台灣燈會「安平燈區」於3日揭開序幕，黃偉哲市長指示法制處邀集相關局處聯合稽查市集，要讓遊客安心賞燈享美食。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

2024台灣燈會「安平燈區」於3日揭開序幕，傍晚啟燈，下午安平燈區即湧現人潮，美食市集生意興隆，為讓賞燈民眾安心享美食，黃偉哲市長指示法制處邀集相關局處聯合稽查，要求攤商落實商品標示，價格透明，避免違反食品衛生安全的行為損及消費者權益，務使遊客於燈會期間，都能安心賞燈享美食。

法制處消保官會同市府衛生局、經濟發展局、市場處、觀光旅遊局及經濟部標準檢驗局臺南分局等相關機關，至安平燈區美食市集查核宣導，輔導攤商明確標示食（商）品產地、價格、計價方式等相關資訊，並查核食品製作過程的安全衛生與環境的整潔。

▲2024台灣燈會「安平燈區」於3日揭開序幕，黃偉哲市長指示法制處邀集相關局處聯合稽查市集，要讓遊客安心賞燈享美食。（圖／記者林東良翻攝，下同）

因美食市集開幕前消保官即透過市場處召開攤商說明會，攤商多能遵從行前說明會的宣導，本次查核50餘家攤位，僅1攤部分商品漏未標示，2家計價方式不甚明確，經現場輔導隨即改善完成。

另有1攤位不具酒類販售資格，然飲品中夾雜啤酒，已請其立刻將該商品下架。至1攤位所售商品不符合商品標示法規定，已由經濟發展局及經濟部標準檢驗局台南分局現場要求業者改善。至食品安全與環境衛生部分，業者皆能遵守食品良好衛生規範準則(GHP)相關規定，並維持攤位附近環境衛生。

▲2024台灣燈會「安平燈區」於3日揭開序幕，黃偉哲市長指示法制處邀集相關局處聯合稽查市集，要讓遊客安心賞燈享美食。（圖／記者林東良翻攝，下同）

市府指出，安平燈區展燈期間長達37天，市府相關局處將不定期訪查，法制處籲請攤商自律，落實消費資訊公開透明，不偷斤減兩、童叟無欺，確保食品安全衛生，維持環境整潔，方能吸引民眾前來消費，創造更多商機。同時希望民眾皆化為消保尖兵，如發現攤商有未標示價格或不當行銷的情形，可撥打1999市民服務專線檢舉，杜絕惡質的業者及不良的銷售行為。民眾倘發生消費爭議，可先拍照存證，再至行政院消費者保護會網站線上申訴，或於上班時間撥打「1950」消費者服務專線向市府反映。春節燈會期間市府稽查不打烊，盡心為消費者權益把關。

ET快訊
快訊／台糖再發聲明：即日接受梅花肉片退貨
預言「游錫堃，勝」翻車　命理老師：有算到陳昭姿出包
快訊／台糖梅花豬肉驗出瘦肉精　豬隻檢測結果出爐

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

蘆竹警治安交通宣導接地氣　市場舉辦福龍迎祥新春踩街

桃園捷運綠線高架段吊裝提前完成　夜間封路解封

享受滿滿情人節氛圍　桃園知名飯店推快閃限定住房專案

桃園罹癌婦「私宰雞隻」遭檢舉　 背後辛酸令原因曝

台南市聯合稽查安平燈區美食市集　讓民眾安心賞燈享美食

台糖販賣「梅花肉片」動物用藥殘留案　台南市衛生局查察業者下架情形！

台糖梅花肉片檢出瘦肉精　桃園查核檢驗：業者已自主下架

來新北三峽老街走春　新建鄰近停車場百格停車位

新北淡水傳統文化傳承　耙文蛤感受百年漁業智慧

新北鼓勵綠色交通　自行車通勤綠廊路線延伸百公里

理所當然？北車發愛心便當　不小心漏發遭遊民狠嗆

宛宛兒曝「3.5萬徵助理」工作內容！　無奈嗆酸民：就是在霸凌我

林進阿嬤蔡反辭世享耆壽92歲！　他痛哭「下輩子想繼續當您的孫子」

嫌「阿爾法」4人下車慢按喇叭　保時捷男被海扁...長腿女成焦點

26歲女酒駕時速破百狂飆！　撞斷電線桿害停電+1移工亡

車速快到剩殘影！26歲女醉後狂飆畫面曝,騎士遭撞噴飛50公尺慘死

林進告別阿嬤

林進阿嬤1月就過世

籃球滾一滾「變怪怪的」　他看一眼急喊「快跑啊」就爆炸了！

名車裝「電動窗簾」遮車牌　紅斑馬國5一路攔截開罰！

蘆竹警治安交通宣導接地氣　市場舉辦福龍迎祥新春踩街

桃園捷運綠線高架段吊裝提前完成　夜間封路解封

享受滿滿情人節氛圍　桃園知名飯店推快閃限定住房專案

桃園罹癌婦「私宰雞隻」遭檢舉　 背後辛酸令原因曝

台南市聯合稽查安平燈區美食市集　讓民眾安心賞燈享美食

台糖販賣「梅花肉片」動物用藥殘留案　台南市衛生局查察業者下架情形！

台糖梅花肉片檢出瘦肉精　桃園查核檢驗：業者已自主下架

來新北三峽老街走春　新建鄰近停車場百格停車位

新北淡水傳統文化傳承　耙文蛤感受百年漁業智慧

新北鼓勵綠色交通　自行車通勤綠廊路線延伸百公里

蘆竹警治安交通宣導接地氣　市場舉辦福龍迎祥新春踩街

桃園捷運綠線高架段吊裝提前完成　夜間封路解封

享受滿滿情人節氛圍　桃園知名飯店推快閃限定住房專案

桃園罹癌婦「私宰雞隻」遭檢舉　 背後辛酸令原因曝

快訊／台中派出所所長寢室中彈亡！妻子聽死訊到警局製作筆錄

台南市聯合稽查安平燈區美食市集　讓民眾安心賞燈享美食

高雄童看準機車「衝出」秒躲阿嬤身後　外送員慘摔：你還笑！

台糖販賣「梅花肉片」動物用藥殘留案　台南市衛生局查察業者下架情形！

高鐵延屏東挑戰大　「全線停擺風險」恐增加！關鍵曝光

實況主稱「禁愛令」要100萬贖身！遭乾爹跨海告詐欺　法官判她無罪

買22包送22包! 萬歲牌補鈣超值組 少量現貨到

地方熱門新聞

桃園112年失蹤人口3,016人尋獲3,172人　警曝原因

台糖梅花肉片檢出瘦肉精　桃園查核

台南大東、大東東夜市2／5復業！

台南新化老街商家遭潑漆毀損警2小時破案

台糖豬肉驗出瘦肉精　屏縣加強查核

獨／台中和平連2件未戴頭燈困山區

來新北三峽老街走春　新建鄰近停車場百格停車位

台灣燈會安平燈區登場《媽祖》點亮台南夜空！

新莊喜氣迎春好過年　名家手寫春聯免費索取

新北淡水傳統文化傳承　耙文蛤感受百年漁業智慧

新北鼓勵綠色交通　自行車通勤綠廊路線延伸百公里

過年安心吃海鮮　新北水產品檢驗全數合格

台糖安心豚梅花肉驗出禁用瘦肉精　台中市府勒令下架

張善政國道車禍　民眾湧臉書表達關心

更多熱門

相關新聞

台糖販賣「梅花肉片」動物用藥殘留案台南察查下架情形！

台糖販賣「梅花肉片」動物用藥殘留案台南察查下架情形！

台南市衛生局2日下午接獲台中市食品藥物安全處通知台南市台糖公司銷售之「梅花肉片」（有效日期2024.6.10），檢出動物用料Cimbuterol：0.002ppm（殘留容許量是不得檢出）與規定不符，衛生局隨即派員前往台糖公司柳營廠稽查。

台南新化老街商家遭潑漆毀損警2小時破案

台南新化老街商家遭潑漆毀損警2小時破案

台灣燈會安平燈區登場《媽祖》點亮台南夜空！

台灣燈會安平燈區登場《媽祖》點亮台南夜空！

台南大東、大東東夜市2／5復業！

台南大東、大東東夜市2／5復業！

台日友好紀念燈會台南安平登場

台日友好紀念燈會台南安平登場

關鍵字：

台南稽查安平燈區美食市集賞燈美食

讀者迴響

熱門新聞

快訊／台中所長派出所疑持槍自轟亡

嫌「阿爾法」4人下車慢按喇叭　男被海扁

鄭啟泰驟逝！2天前還在討論婚禮　未婚妻慟：一點都不好玩

北市驚傳砍人！他一開門身中數刀

曾國城遭斷聯「至今沒釋懷」　羅時豐自責淚崩：對不起

鄭啟泰「突腹瀉、腳抽筋」送醫當日就驟逝

28歲男「一碰就射」！人妻苦忍3年崩潰：這麼快…怎麼過

不孕女吃「流產嬰屍水餃」求子！自曝已吞3胎

梧桐妹「又穿唇環＋舌環」！ 同框賈靜雯、修杰楷度假

很會照顧人的「天生暖男」4大星座

飛機餐想拿第2份可以嗎？　空姐點頭：1狀況可以

錦鯉越獄變烤魚　放回水缸奇蹟發生

極冷空氣春節前抵達！凍到初四「低溫探10度」　全台有雨時間曝

即／嘉義縣16歲女騎士撞公車　左腿骨折慘死

預言「游錫堃，勝」翻車　命理老師：有算到陳昭姿出包

更多

最夯影音

更多
理所當然？北車發愛心便當　不小心漏發遭遊民狠嗆

理所當然？北車發愛心便當　不小心漏發遭遊民狠嗆
宛宛兒曝「3.5萬徵助理」工作內容！　無奈嗆酸民：就是在霸凌我

宛宛兒曝「3.5萬徵助理」工作內容！　無奈嗆酸民：就是在霸凌我

林進阿嬤蔡反辭世享耆壽92歲！　他痛哭「下輩子想繼續當您的孫子」

林進阿嬤蔡反辭世享耆壽92歲！　他痛哭「下輩子想繼續當您的孫子」

嫌「阿爾法」4人下車慢按喇叭　保時捷男被海扁...長腿女成焦點

嫌「阿爾法」4人下車慢按喇叭　保時捷男被海扁...長腿女成焦點

26歲女酒駕時速破百狂飆！　撞斷電線桿害停電+1移工亡

26歲女酒駕時速破百狂飆！　撞斷電線桿害停電+1移工亡

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

【2024新春賀禮】免費投籃去！

【2024新春賀禮】免費投籃去！

東森廣場台北車站新春送好禮～免費去投籃

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面