台南市聯合稽查安平燈區美食市集　讓民眾安心賞燈享美食

▲2024台灣燈會「安平燈區」於3日揭開序幕，黃偉哲市長指示法制處邀集相關局處聯合稽查市集，要讓遊客安心賞燈享美食。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導



2024台灣燈會「安平燈區」於3日揭開序幕，傍晚啟燈，下午安平燈區即湧現人潮，美食市集生意興隆，為讓賞燈民眾安心享美食，黃偉哲市長指示法制處邀集相關局處聯合稽查，要求攤商落實商品標示，價格透明，避免違反食品衛生安全的行為損及消費者權益，務使遊客於燈會期間，都能安心賞燈享美食。

法制處消保官會同市府衛生局、經濟發展局、市場處、觀光旅遊局及經濟部標準檢驗局臺南分局等相關機關，至安平燈區美食市集查核宣導，輔導攤商明確標示食（商）品產地、價格、計價方式等相關資訊，並查核食品製作過程的安全衛生與環境的整潔。

因美食市集開幕前消保官即透過市場處召開攤商說明會，攤商多能遵從行前說明會的宣導，本次查核50餘家攤位，僅1攤部分商品漏未標示，2家計價方式不甚明確，經現場輔導隨即改善完成。

另有1攤位不具酒類販售資格，然飲品中夾雜啤酒，已請其立刻將該商品下架。至1攤位所售商品不符合商品標示法規定，已由經濟發展局及經濟部標準檢驗局台南分局現場要求業者改善。至食品安全與環境衛生部分，業者皆能遵守食品良好衛生規範準則(GHP)相關規定，並維持攤位附近環境衛生。





市府指出，安平燈區展燈期間長達37天，市府相關局處將不定期訪查，法制處籲請攤商自律，落實消費資訊公開透明，不偷斤減兩、童叟無欺，確保食品安全衛生，維持環境整潔，方能吸引民眾前來消費，創造更多商機。同時希望民眾皆化為消保尖兵，如發現攤商有未標示價格或不當行銷的情形，可撥打1999市民服務專線檢舉，杜絕惡質的業者及不良的銷售行為。民眾倘發生消費爭議，可先拍照存證，再至行政院消費者保護會網站線上申訴，或於上班時間撥打「1950」消費者服務專線向市府反映。春節燈會期間市府稽查不打烊，盡心為消費者權益把關。