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春節最強市集！「駁二小夜埕」初一到初五登場　看黃色小鴨吃美食

▲▼最強市集「駁二小夜埕」今年擴大規模，集結380個品牌，初一至初五登場。（圖／高雄市文化局）

▲最強市集「駁二小夜埕」今年擴大規模，集結380個品牌，初一至初五登場。（圖／高雄市文化局）

記者林育綾／綜合報導

迎接農曆春節，高雄駁二將推出「駁二小夜埕」市集，從農曆初一到初五（2/10～2/14）天天登場，今年擴大規模，範圍遍及駁二藝術特區大義區、大勇區、淺三碼頭，集結380個品牌、超過40場表演節目；讓民眾到高雄港不只看黃色小鴨，還能享受美食、購物、遊逛海港樂趣，滿足走春需求。

▲▼最強市集「駁二小夜埕」今年擴大規模，集結380個品牌，初一至初五登場。（圖／高雄市文化局）

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▲「駁二小夜埕」今年擴大規模，初一至初五（2/10～2/14）登場。（圖／高雄市文化局）

「駁二小夜埕」號稱高雄春節最強市集，今年以「碳水BOOM!BOOM!」為主題，集結380家品牌匯聚一堂，帶來多元美食與原創作品。美食方面精選阿根廷烤肉、法式油封鴨腿三明治、拔絲地瓜等，為了響應環保，活動也提倡自備餐具與容器，還有多家品牌提供環保折扣優惠，省荷包也為環境減少負擔。

▲▼最強市集「駁二小夜埕」今年擴大規模，集結380個品牌，初一至初五登場。（圖／高雄市文化局）

▲美食方面提倡自備容器與餐具，多家品牌提供環保折扣優惠。（圖／高雄市文化局）

而在原創市集方面，許多手作品牌推出龍年限定商品，並搭上熱門話題，推出可愛的「小鴨系列」作品，搭上這波療癒的「黃色小鴨」風潮。

▲▼最強市集「駁二小夜埕」今年擴大規模，集結380個品牌，初一至初五登場。（圖／高雄市文化局）

▲原創市集方面，許多手作品牌推出龍年限定商品。（圖／高雄市文化局）

▲搭上「黃色小鴨」風潮，市集也將有小鴨系列作品。（圖／翻攝自高雄市政府觀光局「高雄旅遊網」臉書專頁）

而初一到初五期間，每日都有雙舞台節目，包括由民生電氣規劃的DJ SHOW，還有曾榮獲台灣原創流行音樂大獎河洛語組首獎的「你太白了，去曬黑」、擅長R&B曲風的「阿橘」、演繹布袋戲主題曲聞名的「周自從」等多組表演者輪番上陣。

▲▼最強市集「駁二小夜埕」今年擴大規模，集結380個品牌，初一至初五登場。（圖／高雄市文化局）

▲▼今年特別推出碳水、熱量雙BOOM!BOOM!舞台，由民生電氣精心規劃的DJ SHOW嗨翻現場。（圖／高雄市文化局）

▲▼最強市集「駁二小夜埕」今年擴大規模，集結380個品牌，初一至初五登場。（圖／高雄市文化局）

初三也邀請「蘇俊穎掌中木偶劇團」、台南永康「兩廣詠春龍獅團」現場演出，將傳統融入現代，打造與眾不同的視聽饗宴。

▲▼最強市集「駁二小夜埕」今年擴大規模，集結380個品牌，初一至初五登場。（圖／高雄市文化局）

▲大年初三邀請「蘇俊穎掌中木偶劇團」將傳統融入現代，打造與眾不同的視聽饗宴。（圖／高雄市文化局）

「2024駁二小夜埕：碳水BOOM.ᐟBOOM.ᐟ」將於2月10日～2月14日，每天下午2點至晚上10點，最後一日至晚上9點，在駁二大義區大義公園、紅磚廊道、大勇區駁遊路、淺三碼頭舉行。高雄市政府文化局也呼籲民眾，留意交通管制資訊，多多搭乘大眾交通工具。

▲▼最強市集「駁二小夜埕」今年擴大規模，集結380個品牌，初一至初五登場。（圖／高雄市文化局）

▲駁二小夜埕今年擴大規模，一路從大義公園逛到駁遊路，近380家原創手作及美食品牌齊聚。（圖／高雄市文化局）

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