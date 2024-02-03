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「龍」來「迦」迺街　23個攤位聚集迦南護理之家前

▲ 。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲ 迦南護理之家前方巷道變成了臨時的小市集，住民及家屬自在的逛、慢慢的買。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

迎接農曆「龍」年到來的前夕，台東市迦南護理之家3日上午將一樓前方巷道打造為臨時小市集。邀集台東縣內特色攤商之外，東基公益伙伴「一粒麥子基金會」的服務對象、家庭照顧者等也展現廚藝及創作長才前來擺攤。

「好開心和兒子一起陪著106歲的母親迺街，母親看到這麼多攤位，眼神都亮了起來。」迦南住民陳林阿嬤的兒子分享著久違的迺街心情。迦南護理之家考量多數住民行動不便，外出逛街相對受到限制，曾有住民表達「想吃臭豆腐」的心聲，照護團隊乾脆把住民想逛的攤位請到護理之家樓下，像這樣封街逛小吃攤的活動，迦南已是舉辦第3次，皆獲得住民及家屬熱烈迴響。

▲東基公益伙伴「台東基督教醫院」社區健康中心「甜甜圈圈九宮格」闖關活動，吸引長輩及家屬們闖關拿好禮。。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲東基公益伙伴「台東基督教醫院」社區健康中心「甜甜圈圈九宮格」闖關活動，吸引長輩及家屬們闖關拿好禮。（圖／記者楊漢聲翻攝）

迦南銀髮生活福祉中心主任江姿儀表示，今年「『龍』來『迦』、喜迎春、闔家歡」聯歡活動的美食攤位由去年的10個增加到16個，有熟面孔賣狀元糕的「狀元媽」、「北京抓餅」，還有地瓜球、大腸包小腸、豆花、車輪餅、紅豆紫米粥、小籠包等各式小吃攤商響應。

迦南護理之家也結合東基公益相關單位，由服務對象或家屬、單位同仁擺了7個攤位，端出手作品、拿手美食。「麥子A咖」攤位的家庭照顧者「小毛」有感於父親罹癌時受東基的照護，今日義賣燒仙草的所得將捐東基，作為癌症照護之用。她說：「爸爸的最後時光，在東基照護團隊的陪伴下睡得安穩，我們家屬也獲得安慰，非常謝謝東基！」

▲ 。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲迦南護理之家106歲住民陳林阿嬤在兒孫的陪伴下，開心迺街。（圖／記者楊漢聲翻攝）

江主任指出，接受長照服務者及其照顧者因身體因素或照顧家人，平時少有外出的機會，透過這樣擴大辦理的迺街活動，讓這些長輩及家庭照顧者能夠走出家門散心，還能義賣自己擅長的手作小物或美食，迦南的住民也能與社區居民互動，好好買個東西、聊天，感受一下農曆年節的氣氛。

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