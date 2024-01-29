不只黃色小鴨！高雄冬日遊樂園《療癒森林》　5大充氣裝置藝術展出

▲高雄「冬日遊樂園」不只有黃色小鴨！高雄市立美術館也邀請5位藝術家，在17號碼頭打造《療癒森林》大型充氣藝術裝置展覽。（圖／高美館提供）

記者林育綾／綜合報導

高雄愛河灣及16-18號碼頭近來打造「冬日遊樂園」，除了「黃色小鴨」重返愛河灣受到矚目之外，高雄市立美術館也邀請5位來自台灣、日本的藝術工作者，在17號碼頭推出《療癒森林》大型充氣藝術裝置展覽，吸睛的巨大裝置，讓觀眾直呼超萌又可愛。

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▲荷蘭藝術家霍夫曼「黃色小鴨」充氣裝置重返高雄愛河。（圖／翻攝自高雄市政府觀光局「高雄旅遊網」臉書專頁）

高雄愛河灣及16-18號碼頭「冬日遊樂園」即日起至2月25日登場，民眾除了可以感受荷蘭藝術家霍夫曼「黃色小鴨」的可愛魅力，還有17號碼頭的《療癒森林》巨型充氣藝術裝置，既夢幻又撫慰人心。高美館代理館長林羿妏指出，「充氣」作為一種裝置藝術形式，給了藝術家創作新的可能。

▲高雄市立美術館在「冬日遊樂園」17號碼頭，打造《療癒森林》大型充氣藝術裝置展覽。（圖／高美館提供）



《療癒森林》展出的作品中，黑色大恐龍「傷口裡的光－Please蛇頸龍」高達12米，來自藝術家陳普的「黑青」系列作品，「黑青」生物以不同的尺寸與載體穿梭在平面與立體、真實與虛擬之間，有獨特的藝術生態系，佈著傷痕的蛇頸龍，傳達出人們成長過程不斷受外在刺激、蛻變茁壯的生命歷程。

▲「傷口裡的光－Please蛇頸龍」高達12米，來自藝術家陳普的「黑青」系列作品。（圖／高美館提供）

高雄在地雕塑家陳奕彰，則推出粉紅大象作品「林叔旺伯」，靈感則來自大象林旺，高雄也正是林旺落腳台灣的第一個家，期望傳達台灣濃濃人情味，還有移民文化落地生根的溫暖氛圍。

▲高雄在地藝術家陳奕彰，推出粉紅大象作品「林叔旺伯」，靈感來自大象林旺。（圖／高美館提供）



國際知名插畫家大石曉規（Akinori Oishi）的作品「一起微笑吧」，以錯落的大小蘑菇呼應著節慶的相聚時光，呈現農耕文化，也象徵著生命的循環。

▲▼國際插畫家大石曉規的作品「一起微笑吧」，以錯落的大小蘑菇呼應著節慶的相聚時光。（圖／高美館提供）

外觀療癒可愛的「孵蛋花」，由藝術家吳騏以山櫻花結合鳥人角色創作，風格奇幻而童趣，宛如手掌般的花朵，溫柔地呵護著生命與希望，準備帶著觀眾探索未知的世界。

▲▼外觀療癒可愛的「孵蛋花」，由藝術家吳騏以山櫻花結合鳥人角色創作。（圖／高美館提供）



而張育嘉的「美獸Max Hero」則如同動漫中會變身的超級英雄，穿上象徵喜悅與活力的華麗戰鬥服，以活潑熱情的繽紛色彩為大家的龍年帶來祝福與好運。

▲張育嘉的「美獸Max Hero」如同動漫中會變身的超級英雄。（圖／高美館提供）



配合活動舉辦，愛河灣周邊道路於即日起至2月25日，每日下午3點到晚間10點時實施交通管制，民眾可多加運用捷運、輕軌、公車等大眾運輸工具前往參觀。更多「2024冬日遊樂園」資訊，可至「高雄旅遊網」官網活動頁面查詢。