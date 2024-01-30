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書展也有海盜船！戶外市集、AI勇者書　2024台北國際書展亮點曝光

▲▼「2024台北國際書展」再曝光一波亮點。（圖／記者林育綾攝）

▲「2024台北國際書展」再曝光一波亮點。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／台北報導

2024台北國際書展將於2月20日～25日在世貿一館舉行，今（1/30）再曝光亮點！包括讀者可利用AI生成技術，打造自己的「勇者之書」；而每年帶來驚喜的讀字公民，今年將攤位打造為「讀字遊樂園」，還真的從遊樂園借來旋轉木馬、旋轉咖啡杯、海盜船等；書展更首創「戶外書展市集」。

▲▼「2024台北國際書展」再曝光一波亮點。（圖／記者林育綾攝）

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▲每年在書展都帶來驚喜的「讀字公民」，今年將打造「讀字樂園」，還有旋轉咖啡杯。（圖／記者林育綾攝）

●讀字遊樂園：海盜船、旋轉木馬都有

每年在書展都帶來驚喜的「讀字公民」，去年的「讀字工地」吸引不少讀者目光；今年將打造全新「讀字樂園」，除了精彩書本之外，還有旋轉木馬、海盜船、咖啡杯、雲霄飛車等。

獨立出版聯盟理事長分享，這些遊樂器材真的是從遊樂園借來，符合環保永續精神，而今年也亮相全新吉祥物「Dodo」，攤位更集結超過40家出版社、NGO組織，精心準備書本與精彩活動。

另還有台灣獨立書店文化協會以「在場：人的重返」為主題，邀請31家書店進行集體創作錄製聲音，在展場以聲音為媒介探討書店在場／不在場的雙重性，以及書店、書、閱讀可以在其中扮演的角色。

▲▼「2024台北國際書展」再曝光一波亮點。（圖／記者林育綾攝）

▲「2024台北國際書展」再曝光亮點，還有從「人選之人」衍伸而來的「人選之文」。（圖／記者林育綾攝）

●數位主題館：AI生成勇者之書

「數位主題館」由貝殼放大執行長林大涵策展，以「文字遊戲：未來森林」為主題，打造一場互動的數位閱讀冒險。

讀者可以透過手機，化身勇者進入錯落的未來森林，並以AI即時生成技術，分析個性、找尋夥伴、克服難關，建立屬於自己的專屬冒險之書。

這本透過AI生成、獨一無二又創新的勇者之書，也是一本永不終結的書，讀者也可以看其他人的書本，並意識到自己也是創作者。

▲▼「2024台北國際書展」再曝光一波亮點。（圖／記者林育綾攝）

▲「數位主題館」可透過AI生成自己專屬的勇者之書。（圖／記者林育綾攝）

●船說－兒童主題館

「船說－兒童主題館」由甘樂文創設計策劃，呼應荷蘭主題國航海時代的歷史背景，用模擬船艙、藏寶箱、碼頭、燈塔，環繞「船」為主題，現場乘著船，透過錄音工作坊、手偶DIY等互動體驗，一起創造新的閱讀航道。

●臺灣漫畫館

「臺灣漫畫館」將以臺漫星際飛船概念，集結2023年矚目的人氣臺漫超過30部，還有17家漫畫相關單位，像是beanfun!漫畫星、CCC、Line webtoon、博客來、金石堂⋯等，現場更打造「年度書牆」讓讀者打卡，而作品也都能在現場直接購買收藏，還加碼送限量收藏品！

●文學書區

「文學書區」由國立臺灣文學館策劃，以「人選之文」為主題，集結在國內文學獎、年度選集深耕的九歌、文訊、印刻文學、洪範、爾雅等出版社一起響應，帶領讀者一窺文學典律生成的過程，呈現「文學幕僚」們打拚的成果及獨特價值。

●首創戶外「書展市集」

2024台北國際書展特別首創「戶外書展市集」，分別於2月23日～25日（周五～日）每日10:00-18:00於世貿一館戶外空間（A區，世貿廣場）、信義區公民會館「四四南村」在2月24日～25日（六日）2天（B區，眷村文化公園）跨區串聯登場，市集以「浪人說書，職人造市」為主題，激盪閱讀與文創的浪花。

市集將邀請數十個類型多元的品牌出攤造市，呈現插畫、手工藝、音樂、餐飲等職人精選，讓喜歡閱讀與文創的愛好者，穿梭流動於書展現場及兩區市集，享受閱讀與生活藝術共融、樂於分享及共好的氛圍。

▲▼「2024台北國際書展」再曝光一波亮點。（圖／記者林育綾攝）

▲「2024台北國際書展」主題國為荷蘭，荷蘭人氣插畫IP「米飛兔」也將於展場現身。（圖／記者林育綾攝）

●書展免票參觀優惠

2024台北國際書展延續幾項免票優惠，除了「18歲以下」免票，另持展期當日高鐵或台鐵「桃園以南、宜花東票根」都可免費參觀。同時，書展期間凡購票入場民眾，皆可獲得與門票同額的抵用金，在書展現場消費不限金額均可抵用。16～22歲青年於書展期間具有「文化幣」可享免費入場，以文化幣在書展現場消費，也可享「2點送1點」加碼優惠，最高回饋600點。

此外，為鼓勵各位民眾於平日入場，書展基金會提供平日消費滿額禮，凡於2月20日（二）至2月23日（五）入場者，當日消費滿額500元，可兌換限量「閱讀造浪筆記本」、滿1000元除送書展斜背袋，可抽東京來回經濟艙機票。

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