過年網購要注意！電商部份商品出貨時間有調整　蝦皮店到店三天公休

▲春節期間上網購物，需留意部分商品因配合物流營運服務時間調整，配送時程將順延。（圖／記者屠惠剛攝）

記者洪菱鞠／台北報導

民眾想辦年貨，電商業者集結美食零嘴、伴手禮盒、潮流新衣等豐富商品，推出線上年貨大街祭出超值優惠，不用出門就能一次採買齊全，而春節連假期間，網購基本上照常出貨，但部分商品因配合供應商及物流調整配送時間，將順延至年後才能到貨，網購族在下單前可先留意各平台的春節服務公告。

過年領完紅包幫自己添購新行頭，線上購物很方便，一鍵下單就送上門，不過出貨時間有調整，像是東森購物一般商品仍維持正常出貨，並與多家不同的承運商緊密合作，滿足消費者購物和送禮的需求，其中低溫商品及大型家電等，將配合協力廠商的安排，2/6之後的訂單將順延至春節過後進行配送，建議消費者要把握時間，及早下單訂購。

▲東森購物網特別推出「2024年節禮盒伴手禮」選購專區，辦年貨買禮品不想人擠人，透過東森購物網下單就能一指搞定。（圖／東森購物提供）

momo將啟動「春節照常出貨」服務，2/8～2/14期間，凡標示春節不打烊之商品皆照常配送，客服亦正常服務，安心配及大型家電商品則是不配送，春節後會由專人聯繫約定配送時間。

PChome 24h購物官網亦公告春節出貨說明，需注意的是，商品頁標示「低溫」、「大材積」、「超大材積」、「需安裝商品」、部分類型商品（液晶電視/螢幕）、廠商出貨等商品，因配合供應商及物流商營運服務時間調整，年前若無法送達，配送時程將順延，於2/15起陸續配送。

蝦皮買家若是選擇蝦皮店到店取貨，2/9、2/10、2/11這三天，全台直營門市暫停服務，2/12起恢復正常營業，智取門市則是不受影響，維持24小時營業。合作門市部分，美廉社2/9營業至19:00，2/10、2/11正常營業，除夕至初二僅提供取件，夏普震旦2/9營業至16:00，2/10、2/11暫停營業，營業期間提供寄取件，2/12起皆恢復正常營業，詳細營業時間依各門市公告為主。另外，2/4～2/11期間到貨的包裹，將會延長3天取貨日，依到貨通知時間為準。

博客來針對國內訂購配送，有庫存商品於春節期間照常出貨，若是宅配訂單，配合黑貓宅急便，春節期間正常出貨，2/11周日不配送；海外訂單配合海關及配送作業，2/8～2/14不出貨。