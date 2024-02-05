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迪化街大媽「開戰試吃年獸」遭排擠　討拍文被轟爆！

▲▼年關將近，台北迪化街年貨大街逐漸湧現搶辦年貨人潮。（圖／記者湯興漢攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者湯興漢攝）

記者周亭瑋／綜合報導

隨著農曆新年將至，家家戶戶開始置辦年貨，就有一位剛失業的媽媽到迪化街某攤位打工，眼看很多人「只試吃」卻不買，氣得她當場大聲喝斥，此舉不僅讓她被客人抵制，連同攤的工讀生都看不下去，這讓她不禁疑惑，委屈透露自己遭到排擠；不過，網友們看完一面倒不挺，紛紛留言吐槽「老闆用到妳這種員工真是衰到不行。」

女網友在「匿名3公社」提到，她是二度就業的媽媽，自上周被裁員後，這周就到迪化街的糖果魷魚攤打工，「過年期間很多試吃年獸都只吃不買，因為我討厭別人貪小便宜，所以我就大聲喝斥，結果竟被同攤的工讀生白眼，老闆知道後也罵我，說為什麼要兇客人。」

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她表示，這兩天他們攤位業績下滑，還有不少客人投訴並放話，只要她在就抵制不買，「我做錯什麼了嗎？我只是為了老闆成本考量，大家反而把矛頭都指向我，原本跟工讀生和樂融融，現在卻無故被排擠，算了...等他們當爸媽後就知道我的苦心。」

討拍文一出，掀起熱烈討論，大票網友留言開嘲諷，「邏輯死亡、EQ很差，腦子也不好使的感覺」、「看不起人可以不必出來打工」、「我是老闆會先開除妳」、「感覺是求職蟑螂」、「台灣的年貨大街，就是給客人試吃的！老闆都沒罵客人了，做員工的罵客人真的太好笑。如果我是老闆，一定趕緊辭退這個不識相的員工」。

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