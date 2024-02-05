前立委涉貪落跑賣房、車不夠還　執行署將拍賣前故宮院長墨寶

▲前立委李慶華涉詐領助理費潛逃，士林執行署經變賣其不動產等仍不足償還，將再拍賣屋內65件收藏品。（圖／記者黃宥寧翻攝）

記者黃宥寧／台北報導

前立委李慶華詐領助理費532萬餘元遭通緝，士林執行署雖陸續拍賣其不動產等，仍不足清償欠繳各項稅費，明（6日）決定再拍賣屋內收藏品等65件動產及1個地下平面車位，其中1件吸睛的珍品，更是前故宮院長秦孝儀，送給李父也就是前行政院院長李煥的祝壽墨寶，想收藏的民眾，不妨走一趟。

李位於汐止區「日月光社區」23、24層的樓中樓豪宅及2個平面停車位，也於去年10月以2163萬拍定，其愛車以30萬餘元拍定，但士林執行署發現仍不足清償其欠繳各項稅費。

▲屋內多件藝術品將拍賣。（圖／記者黃宥寧翻攝）

士林分署指出，明（6日）將持續拍賣李名下1個停車位、屋內用品及收藏品，其中包含音響、抽屜櫃、藝術品等65項，但其中較為著名的有創「氣功飛白一筆書」大師曾璽、獨創「秦體字」大師秦孝儀、祝壽文等作品，多為致贈前行政院長李煥80大壽作品，另有再現出版系列叢書(含再現世界歷史、再現中國地理及再現世界地理各1套，每套100本)，值得參與競價收藏。

士林分署貼心提醒，明（6日）舉行的「春節前拍賣會」從下午2時30分開放登記，登記截止時間為同日下午3時00分，應買人憑身分證開始登記，始得領取號碼牌進場競標，15時00分起正式競價拍賣；拍定人須當場以「現金」或以「信用卡刷卡」或「經金融主管機關核准之金融業者為發票人之即期支票」等方式支付拍定價金。

▼ 屋內多件藝術品將拍賣 。（圖／記者黃宥寧翻攝）