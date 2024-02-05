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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

民進黨團批黃國昌「噴口水搏版面」　立院未開議≠立委沒上班

▲▼賴清德「全國暨台北市競選總部成立宣布記者會」卓榮泰 陳時中 陳茂仁 吳思瑤。（圖／記者屠惠剛攝）

▲民進黨立委吳思瑤。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

針對立法院何時開議，立法院長韓國瑜今（5）下午將召集朝野協商討論，民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤近日抨擊，民眾黨立法院黨團總召黃國昌2月6日開議主張淪「個人英雄主義」，更進一步續指，之所以要有法定休會期間，就是讓行政部門聚焦推動政務，立委回歸選區服務，「黃國昌不接地氣，以為只有坐在冷氣房開會才是為民喉舌！」

吳思瑤撰寫「立院小百科」指出，依據《憲法》第68條及第69條規定，立法院會期有「常會」與「臨時會」兩種，「常會」指的是立法院會期，每年兩次，自行集會，第1次自2月至5月底，第2次自9月至12月底，必要時得延長之；「臨時會」部分，在民進黨居於國會多數的第九、十屆立法院，幾乎每會期加開，還被在野黨批評「會開太多，把臨時會變常態」。

吳思瑤說明，黃國昌「立法院未開議等於立委沒上班」的說法是帶風向，太昧於事實了。她說，立院休會期間，立委就沒上工嗎？之所以要有法定休會期間，就是讓行政部門聚焦推動政務，立委回歸選區服務，休會期間舉辦各類會議收集地方民意，舉辦會勘爭取地方建設，都是立委的例行工作。

吳思瑤批評，黃國昌不做選民服務，以為每天在鎂光燈下激情演出才是問政，他無法體會區域立委平日奔波選區，忙碌程度比坐在會議室開會有過之而無不及，在沒有鎂光燈的地方，更需要跟人民站在一起。

吳思瑤表示，黃國昌不接地氣，以為只有坐在冷氣房開會才是為民喉舌，他不明白認真的立委不分寒暑穿梭選區，才能第一線收集民意，才是真實的社會場景，2017年當時還是區域立委的黃國昌回選區勘災，刻意在拍照時不撐傘不穿雨衣，被網友們酸爆，臉書粉專製圖調侃，「讓國昌老師回憶一下，除了每天噴口水搏版面，立委還有服務選區照顧選民的責任」。

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