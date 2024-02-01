呂捷問跑票題「手去按到」怎麼辦？黃國昌答案超硬　網朝聖：先知

記者曾筠淇／綜合報導

立法院第11屆立委今（1）日上任並進行正副院長選舉，在沒有跑票的情況下，民眾黨黃珊珊應獲得8票，然而開票時卻只有7票。《ETtoday新聞雲》節目《豈有此呂》日前邀請黃國昌受訪，當時他就說，若有人跑票，那就是「開除黨籍」，而他也覺得蓋章是很簡單的事。如今黃珊珊少一票，就有網友挖出該片段，掀起一波討論。

今日舉行立法院正副院長選舉，在未跑票的情況下，民眾黨黃珊珊應獲得8票，但開票時卻僅7票。事後民眾黨立委陳昭姿在臉書上發布聲明，表示在選立法院院長時，她雖清楚投給黃珊珊，但因為投票筆沾有印泥，汙染了手指和選票，所以該票被主席認定為廢票，她要對民眾黨黨團與支持者道歉。

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▲▼呂捷問題問得很細。（圖／翻攝自YouTube／ETtoday新聞雲，下同）

就有網友翻出《豈有此呂》的節目片段，當時主持人呂捷詢問來賓黃國昌，「貴黨這一次8票號稱團進團出嘛，OK那萬一有人跑票怎麼辦？」黃國昌毫不猶豫回答，「開除黨籍」。

接著呂捷追問，「就是不小心，這個手按到啊，模糊啊」。結果黃國昌又果斷表示，「你如果連這麼簡單的事情都會搞錯，那你顯然不具有足夠的能力在立法院行使一個立法委員的職權」。

如今民眾黨「少拿1票」，就讓網友在PTT上忍不住直呼，黃國昌當初把話說死，結果現在事情發生了，還有轉圜餘地嗎？

貼文底下，吸引不少網友熱烈討論，「呂捷問得很好啊」、「呂捷算猛」、「呂捷先知」、「呂捷竟然問到手不小心按到這麼細」、「呂捷是大預言家嗎」、「國昌講的國昌負責」、「33說不處分，兩黃要不要打一架」、「話講得好硬喔！阿北你來看看」、「國昌這下要怎麼下台階呢」、「（國昌）八成也沒想到自己把自己逼到死路吧」。

針對少1票，會不會對陳昭姿黨紀處分？身為副總召的黃珊珊稍早受訪時表示，這只是一個小小的疏失，不會有黨紀處分；立院黨團總召黃國昌在截稿前則並未回應此事。