學測寫作考「貼標籤」　原民生談「騎山豬、射飛鼠」結合生活經驗

▲大考中心舉行學測國寫、英文考科非選擇題閱卷評分原則說明記者會。（圖／記者楊惠琪攝）

記者楊惠琪／台北報導

今年學測國文作文題目分為兩大題，其中一題為「標籤」，大考中心表示，考生舉例相當豐富多元，有男同學分享男、女生抬便當的差別待遇，認為是性別刻板印象，也有原住民考生談及從小就被認為很會唱歌、會騎山豬、射飛鼠。大考中心指出，能確切說明標籤正面與負面作用，敘述完整，表達清晰者，可得A等。

大學學測成績將於2月27日公布，大考中心今針對學測國寫、英文考科非選擇題閱卷評分原則舉行記者會說明。大考中心試務召集人張新仁表示，閱卷工作從1月29日開始，目前已經完成自然、數學、國綜閱卷，國寫、英文與社會科仍在進行中。

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國寫閱卷召集人、成大中文系榮譽教授陳昌明說明，參與這次國寫閱卷委員共155人，分為12組，每一大題6組，採分題閱卷。由正副召集人分別與所有協同主持人，從北中南東四考區的3000份抽樣的答案卷詳加評閱、分析、討論，草擬評分原則，每題分別選出「A+」、「A」、「B+」、「B」、「C+」、「C」等六級標準卷、試閱卷及測試卷若干份，並擬定評分原則，製作「閱卷參考手冊」，作為後續正式閱卷評分參考。

▲今年學測國寫，要求考生以「標籤」、「縫隙的聯想」各寫一篇文章。（圖／記者許敏溶翻攝）

今年學測國寫分為兩大題，第一大題又分為二小題，第一小題要求考生根據兩段文章內容，說明「標籤」概念使用於人身上的正負面作用；第二小題要求考生透過生活中「貼標籤」或「被貼標籤」的實例，說明對標籤現象的看法。第二大題則是要考生以「縫隙的聯想」為題，透過森林的縫隙出發，結合生活經驗或見聞，書寫自己的感思與體悟。

陳昌明指出，第一大題以「貼標籤」與「被貼標籤」命題，結合學生生活經驗，許多學生從小可能就被取綽號，或因為種族關係而有相關經驗，從目前閱卷進度中，考生舉例相當豐富多元，像是有男同學以中午幫班上抬便當，男生要獨自抬一個便當箱，而女生就可以2人抬一個，認為是性別刻板印象；也有原住民考生談及從小就被認為很會唱歌、會騎山豬、射飛鼠。

陳昌明說，在第一大題第一小題部分，能確切說明標籤正面與負面作用，敘述完整，表達清晰者，可得A等，對應分數為4或3分。第二小題能以適切事例，完整表達「標籤」現象的看法，論點明確，詮釋深入，結構嚴謹、文辭暢達者，可得A+級（19-21分）。

▲大考中心閱卷委員進行學測非選題閱卷情形。（圖／記者楊惠琪攝）

至於第二大題作文以「縫隙的聯想」為題，陳昌明指出，題目對考生而言很好發揮，許多考生以求學經驗為題，像是描述平常熬夜唸書，假日偷閒外出踏青喘口氣；還有考生描述下課10分鐘就是求學生涯中的縫隙。

陳昌明說，整體而言，考生必須從生活經驗出發，能具體書寫生命中對縫隙的感思與體悟，結構嚴謹，文辭洗鍊，情感雋永者，可得A+級（22~25分）。他也揭示，寫作的素養命題趨勢，側重學生的生活經驗，學生無法再套用傳統寫作模式，從生活經驗出發、細膩觀察描述，才是得分關鍵。但考生若交空白卷、文不對題，或僅抄錄題幹者得0分，若未依規定從第一大題作答區開始寫作第二大題者，也會扣1分。