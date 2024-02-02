陸超5100隻股票下跌　滬指「跌破2700點」為2020年來首次

▲大陸股市跌跌不休令投資人難拾信心。（示意圖／視覺中國CFP）

記者蔡儀潔／綜合報導

大陸官方近期出招救市，但股市反彈未能維持，A股今（2）日再度大幅下挫，滬指盤中跌破2700點關口，為2020年3月以來首次；深證成指跌超3%，跌破8000點，為2019年2月以來首次。全市場下跌個股超過5100隻，上漲個股不到200隻。

稍早時刻約下午2時25分，滬指跌3.27%，報2680點；深證成指報7887點；創業板指報1522.51點。之後指數回拉，截至下午2時45分，滬指跌0.7%，報2751點；深證成指跌1.48%，報8118.76點；創業板指跌1.73%，報1561.24點。

據《華夏時報》報導，盤面上，31個申萬一級行業全線下跌，電腦板塊領跌，跌幅逾6%，綜合、環保、電子板塊跌超5%，銀行板塊跌幅居末。全市場下跌個股超5100隻，上漲個股不到200隻。

面對萎靡的股市，大陸政府近期推出多項刺激措施，包括2月5日起下調存款準備金率0.5個百分點，向市場釋出長期流動性約1兆人民幣、證監會考慮要設立3兆人民幣股市平準基金等。不過，整體疲弱的經濟並未令投資者信心回升。

《華爾街日報》指出，有投資者表示，大陸官員們已經在悄悄要求有國資背景的金融公司買入股票，幫助抑制股市的跌勢。

資產管理公司景順(Invesco)的亞太區全球市場策略師David Chao表示若細品大陸政府的表態，訊號是大陸經濟狀況並沒有那麼糟糕，「個中意味已經發生變化，現在決策者似乎更留意、更關心且更能體察市場情緒。」

東方證券指出，從目前來看，儘管近期推出不少政策，但並沒有成為市場上漲訊號，短期而言市場不會一蹴而就，很可能在股指在目前位置構築階段性底部，短期上漲通道或在春節後打開。