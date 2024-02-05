中國股民絕望一片哀嚎！　陸企：建議「離開股市」放下執念

▲大陸A股市場慘不忍睹。（圖／路透社）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸A股市場慘不忍睹，廣大投資人因損失慘重，社交平台一片哀嚎！大陸一間公司公開回應稱，「股市有風險，投資需謹慎，應該不僅僅只是一個口號。2024年春節馬上就要到了，人生不僅僅只有股市，還有父母、愛人、孩子和朋友，建議投資者可以暫時離開股市，放下執念，給自己換一個心情，以輕鬆平和的心情迎接新年的到來。」

據《海報新聞》報導，盤面顯示，大陸一公司-屹通新材近期連續下跌，1月2日至2月2日累計下跌34.99%。2月2日盤後，在投資者互動平台上，屹通新材的投資者表示，「就算不是50%以上的增長，也可以回應市場關切、給投資者信心、公佈業績預告吧？現在貴司的股價完全按照快倒閉的公司基本面來走，大股東就沒有一點心寒，覺得需要預告業績？？」

公司回應稱，「投資者的心情可以理解，感同身受，因為股市裡的每個人都在經歷著這段歷史。公司會按照交易所相關規定履行資訊披露義務。公司生產經營相對穩定，業績經營情況可以查看相關公告。關於市場行情，市場的走勢跟公司是經營情況有時候並不一致。」

公司強調，「近兩年部分行業相關公司的走勢大家都看得見，最近一個月尤其明顯。對於這個市場的波動，一個公司很難改變什麼，個人投資者也很難改變，我們只能接受和適應這個市場環境。股市有風險，投資需謹慎，應該不僅僅只是一個口號。2024年春節馬上就要到了，人生不僅僅只有股市，還有父母、愛人、孩子和朋友，建議投資者可以暫時離開股市，放下執念，給自己換一個心情，以輕鬆平和的心情迎接新年的到來。祝投資者龍年大吉。」

類似的還有晶科科技。有投資者在互動平台上問「公司到底有沒有信心將市值管理好」？晶科科技回應稱，「當前市場環境和公司股價遭受考驗，未能反應公司實際價值和未來發展預期，我們和您的心情一樣」、「公司有信心並且一定會努力做好管理經營，力求保持各項業務的快速發展。市值管理是一個過程，公司也一直在採取相應的合法合規方式，並按照規定及時進行資訊披露，爭取為廣大投資者創造更大價值」。